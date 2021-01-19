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Крещение младенца в храме Святой Варвары

Впервые за многие годы в Грузии не состоится массовое крещение детей

© Sputnik / Alex Shlamov
Общество
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210119/250645424/Vpervye-za-mnogie-gody-v-Gruzii-ne-sostoitsya-massovoe-kreschenie-detey.html

Пандемия и в этот красивый ритуал, которого каждый раз с нетерпением ждут родители, внесла свои коррективы – на этот раз у Патриарха не появятся новые крестники

ТБИЛИСИ, 19 янв — Sputnik. В этом году в Грузии на Крещение впервые за много лет не состоится массовое крещение младенцев.

19 января, когда православная церковь отмечает Крещение Господня, по традиции в кафедральном соборе Святой Троицы проводится праздничное богослужение, а после Католикос-Патриарх Всея Грузии Илиа II крестит младенцев – третьего и последующих детей венчанных родителей.

Священник держит в руках ребенка во время церемонии массового крещения детей в храме Самеба
© Sputnik / STRINGER
Рождение новых христиан - в Тбилиси прошло массовое крещение детей
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Однако, как сообщают грузинские СМИ, из-за пандемии и установленных из-за эпидемии коронавируса ограничений, на этот раз массовое крещение детей не состоится.

В прошлом году крестниками Католикоса-Патриарха всея Грузии стали более 500 младенцев. Сейчас у Илии II почти 41 тысяча крестников.

Католикос-Патриарх всея Грузии крестит третьих и последующих детей в венчанных семьях с 2008 года с целью улучшения демографической ситуации в стране.

Теги:
Католикос-Патриарх Всея Грузии Илия II, Крещение, Грузия


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