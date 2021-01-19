Впервые за многие годы в Грузии не состоится массовое крещение детей

Пандемия и в этот красивый ритуал, которого каждый раз с нетерпением ждут родители, внесла свои коррективы – на этот раз у Патриарха не появятся новые крестники

ТБИЛИСИ, 19 янв — Sputnik. В этом году в Грузии на Крещение впервые за много лет не состоится массовое крещение младенцев.

19 января, когда православная церковь отмечает Крещение Господня, по традиции в кафедральном соборе Святой Троицы проводится праздничное богослужение, а после Католикос-Патриарх Всея Грузии Илиа II крестит младенцев – третьего и последующих детей венчанных родителей.

Однако, как сообщают грузинские СМИ, из-за пандемии и установленных из-за эпидемии коронавируса ограничений, на этот раз массовое крещение детей не состоится.

В прошлом году крестниками Католикоса-Патриарха всея Грузии стали более 500 младенцев. Сейчас у Илии II почти 41 тысяча крестников.

Католикос-Патриарх всея Грузии крестит третьих и последующих детей в венчанных семьях с 2008 года с целью улучшения демографической ситуации в стране.