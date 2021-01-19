Ковид-география Грузии: где самые опасные точки заражения

ТБИЛИСИ, 19 янв — Sputnik. Из 1 550 случаев заражения коронавирусом, зафиксированных за последние сутки, наибольшее число – 647 – выявлено в Тбилиси, говорится в сообщении пресс-службы правительства Грузии.
По регионам новые случаи распределились следующим образом:
Аджария –58
Имерети – 249
Квемо Картли –93
Шида Картли –95
Гурия –53
Самегрело - Земо Сванети – 145
Кахети – 106
Мцхета – Мтианети – 41
Самцхе-Джавахети – 49
Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 14.
В настоящее время зарегистрировано 11 336 активных случаев заражения, из которых 3 656 человек проходят лечение в клиниках, в том числе 1 770 – в больницах Тбилиси, 269 – в Аджарии, 702 – в Имерети.
Состояние 775 пациентов расценивается как тяжелое, к аппарату ИВЛ подключен 217 человек.
В ковид-гостиницах размещены 563 человека, 7 117 граждан проходят лечение от вируса на дому, 472 находятся в зонах карантина, а в самоизоляции остаются 21 865 человек.
Всего с начала пандемии в Грузии выявлено 249 465 случаев инфицирования коронавирусом. Выздоровели 235 130 человек, из них 494 за последние 24 часа, скончались 2 973 пациента, 15 за последние 24 часа.