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Эпидемия коронавируса - пожилые мужчины в масках на улице

Ковид-география Грузии: где самые опасные точки заражения

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Общество
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (655)
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Sputnik Грузия
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По числу инфицированных коронавирусом продолжает лидировать Тбилиси, затем идут регионы Имерети и Самегрело - Земо Сванети

ТБИЛИСИ, 19 янв — Sputnik. Из 1 550 случаев заражения коронавирусом, зафиксированных за последние сутки, наибольшее число – 647 – выявлено в Тбилиси, говорится в сообщении пресс-службы правительства Грузии.

Пандемия коронавируса COVID 19 - люди в маска в Пекине, Китай
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Ситуация с коронавирусом в мире – последние данные на 19 января

По регионам новые случаи распределились следующим образом:

Аджария –58

Имерети – 249

Квемо Картли –93

Шида Картли –95

Гурия –53

Самегрело - Земо Сванети – 145

Кахети – 106

Мцхета – Мтианети – 41

Самцхе-Джавахети – 49

Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 14.

В настоящее время зарегистрировано 11 336 активных случаев заражения, из которых 3 656 человек проходят лечение в клиниках, в том числе 1 770 – в больницах Тбилиси, 269 – в Аджарии, 702 – в Имерети.

Состояние 775 пациентов расценивается как тяжелое, к аппарату ИВЛ подключен 217 человек.

В ковид-гостиницах размещены 563 человека, 7 117 граждан проходят лечение от вируса на дому, 472 находятся в зонах карантина, а в самоизоляции остаются 21 865 человек.

Всего с начала пандемии в Грузии выявлено 249 465 случаев инфицирования коронавирусом. Выздоровели 235 130 человек, из них 494 за последние 24 часа, скончались 2 973 пациента, 15 за последние 24 часа.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (655)
Теги:
Пандемия, Коронавирус COVID-2019, Грузия


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