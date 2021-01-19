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Эпидемия коронавируса - полиция проверяет ношение масок прохожими на улице

Более 800 штрафов за сутки: новая статистика ковид-нарушений в Грузии

photo : courtesy of Patrol Police of Georgia
Общество
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (655)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210119/250647318/Bolee-800-shtrafov-za-sutki-novaya-statistika-kovid-narusheniy-v-Gruzii.html

Больше всего полиция выявила нарушителей масочного режима – 679 лицам придется выплатить штраф в 20 лари, меньше любителей ночных прогулок, но их штраф несравненно больше

ТБИЛИСИ, 19 янв — Sputnik. За минувшие сутки в Грузии выявлено 822 нарушения ограничений, введенных в стране из-за пандемии коронавируса, говорится в сообщении на сайте МВД.

Эпидемия коронавируса. Церковная служба. Верующие в масках
© Sputnik / STRINGER
Минздрав Грузии рекомендует сохранить строгие ограничения из-за коронавируса

В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации с 28 ноября в Грузии действуют строгие ограничения – обязательное ношение масок на улице и ограничение на передвижение с 21:00 до пяти утра. После послабления в период до 8 января МВД Грузии снова стало публиковать ежедневный отчет о нарушениях.

Больше всего жители Грузии продолжают нарушать масочный режим. За сутки оштрафовано 679 человек. Всем придется выплатить штраф в 20 лари (около 6 долларов).

Кроме того, за минувшие сутки полиция привлекла к административной ответственности 143 человека, которых застали на улице после девяти вечера.

Нарушение правил изоляции и карантина влечет за собой административную ответственность и штраф в 2 000 лари (600 долларов) для физического лица и 10 000 лари (3 тысячи долларов) для юридического лица, а повторные штрафы предусматривают уголовную ответственность.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (655)
Теги:
Ограничения, МВД Грузии, Грузия


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