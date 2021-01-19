Более 800 штрафов за сутки: новая статистика ковид-нарушений в Грузии

Больше всего полиция выявила нарушителей масочного режима – 679 лицам придется выплатить штраф в 20 лари, меньше любителей ночных прогулок, но их штраф несравненно больше

ТБИЛИСИ, 19 янв — Sputnik. За минувшие сутки в Грузии выявлено 822 нарушения ограничений, введенных в стране из-за пандемии коронавируса, говорится в сообщении на сайте МВД.

В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации с 28 ноября в Грузии действуют строгие ограничения – обязательное ношение масок на улице и ограничение на передвижение с 21:00 до пяти утра. После послабления в период до 8 января МВД Грузии снова стало публиковать ежедневный отчет о нарушениях.

Больше всего жители Грузии продолжают нарушать масочный режим. За сутки оштрафовано 679 человек. Всем придется выплатить штраф в 20 лари (около 6 долларов).

Кроме того, за минувшие сутки полиция привлекла к административной ответственности 143 человека, которых застали на улице после девяти вечера.

Нарушение правил изоляции и карантина влечет за собой административную ответственность и штраф в 2 000 лари (600 долларов) для физического лица и 10 000 лари (3 тысячи долларов) для юридического лица, а повторные штрафы предусматривают уголовную ответственность.