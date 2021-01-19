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Католикос Патриарх Всея Грузии Илия Второй

Патриарх Грузии освятил воду и призвал прихожан взять ее с собой

© Sputnik / STRINGER
Общество
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Темы:
Грузинская православная церковь (63)
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Окропить ей ваши жилища, ваших детей, ваши семьи, и на вас снизойдет Божья благодать, напутствовал Его Святейшество паству

ТБИЛИСИ, 19 янв — Sputnik. Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II поздравил население страны с праздником Крещения Господня и призвал паству окропить дома святой водой.

Крещение Господне празднуют в Грузии>>

Илия II обратился к пастве в кафедральном соборе Святой Троицы, где провел обряд освящения воды.

"Поздравляю вас с этим великим праздником. Пусть Божья благодать защитит вас, всю Грузию и весь мир. Сегодня вы должны взять домой освещенную воду и окропить ей ваши жилища, ваших детей, ваши семьи, и на вас снизойдет Божья благодать", – заявил Патриарх.

Крещение Господне (Богоявление) – один из 12 главных христианских праздников, который православная церковь отмечает 19 января. В связи с этим Илия II совершил литургию в кафедральном соборе Святой Троицы – Самеба в Тбилиси.

Крещение младенца в храме Святой Варвары
© Sputnik / Alex Shlamov
Впервые за многие годы в Грузии не состоится массовое крещение детей

В праздник Крещения верующие вспоминают, как в возрасте 30 лет Иисус из Галилеи пришел к реке Иордан, чтобы принять крещение водой от Иоанна Предтечи. Согласно церковному учению, когда он выходил из воды, миру была явлена Троица: Бог-Сын, Бог-Дух святой, сошедший на Христа в виде голубя, и Бог-Отец, свидетельствовавший о Христе с небес.

Отмечать праздник Крещения христиане начали еще в апостольские времена. В древности Рождество и Богоявление праздновались в один день, однако со временем церковные воспоминания этих событий были разведены по времени.

Ежегодно в Крещение и накануне праздника в Крещенский сочельник в православных церквях совершается великое освящение воды.

В Грузии в этот день принято, чтобы крестники навещали своих крестных и поздравляли их с праздником.

Обычно на Крещение в Самеба проходит массовое крещение детей, крестным отцом которых становится Патриарх, но в связи с пандемией все массовые мероприятия отменены.

В прошлом году крестниками Католикоса-Патриарха всея Грузии стали более 500 младенцев. Сейчас у Илии II почти 41 тысяча крестников.

Католикос-Патриарх всея Грузии крестит третьих и последующих детей венчанных родителей с 2008 года. Цель данной инициативы – улучшение демографической ситуации в стране.

Темы:
Грузинская православная церковь (63)
Теги:
Католикос-Патриарх Всея Грузии Илия II, Крещение, Грузия


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