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Митрополит Батумский и Лазский, владыка Дмитрий Шиолашвили

Митрополит: Самым лучшим способом борьбы с пандемией всегда была вакцинация

photo: Diocese of Batumi and Lazeti / FB
Общество
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (659)
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https://sputnik-georgia.ru/society/20210119/250650744/Mitropolit-Samym-luchshim-sposobom-borby-s-pandemiey-vsegda-byla-vaktsinatsiya.html

К кампании информирования населения о необходимости вакцинации подключаются священнослужители. Они призывают верующих не бояться прививок и видеть в них спасение

ТБИЛИСИ, 19 янв — Sputnik. Вакцинация - самый лучший способом борьбы с эпидемией и пандемией, заявил митрополит Батумский и Лазский, владыка Дмитрий Шиолашвили во время службы в батумском кафедральном соборе Пресвятой Богородицы.

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В мире вакцину от коронавируса уже сделали более 32 миллионов человек. Над планом вакцинации Грузия практически завершила работу. Ранее в Минздраве страны заявили, что в конце февраля вакцина от коронавируса должна быть уже в Грузии. Пока речь идет о вакцине Pfizer.

"Самым лучшим способом борьбы с эпидемией и пандемией всегда была вакцинация. Все мы помним, что в подростковом возрасте в школе, в детском саду, везде нам делали прививки, и это не было случайно, а было вызвано предыдущими очень серьезными пандемиями", - заявил митрополит Дмитрий.

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© Sputnik / Vladimir Umikashvili
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По словам владыки, вакцинация не представляет опасности для религиозной жизни.

"Недавно один из греческих священников, который ранее во время своей светской жизни работал в космическом агентстве НАСА в США, выдающийся врач, профессор, изучил, насколько данная вакцина безопасна для религиозной жизни человека. Он с полной ответственностью заявляет, что никакой угрозы в этой вакцине нет в религиозном плане. Хочу, чтобы это было так, и это так и будет с Божией помощью", - заявил митрополит Дмитрий.

Платформа COVAX 18 января получила от Грузии подтверждение о том, что страна готова получить вакцину от коронавируса в первом квартале года. Для полного открытия экономики нужно вакцинировать 60% взрослого населения. На это может потребоваться около 164 миллионов лари.

Приоритетные группы для вакцинации уже определены и распределены по следующей последовательности: сектор здравоохранения, персонал и бенефициары учреждений долгосрочного ухода (убежища и так далее), население старше 75 лет, население в возрасте 65-74 года, также население в возрасте 55-64 лет, население с хроническими заболеваниями в возрасте 18-54 года. Дальше планируется вакцинация остального населения, в том числе и тех, которые перенесли вирус.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (659)
Теги:
Вакцинация, Коронавирус COVID-2019, Грузия


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