Грузия надеется получить больше доз ковидвакцины, чем рассчитывает – глава Минздрава

В каком количестве вакцины от COVID-19 будут выделены стране платформой COVAX, станет известно в конце января

ТБИЛИСИ, 20 янв — Sputnik. Платформа COVAX может выделить Грузии дозы вакцины Pfizer, в большем количестве, чем предполагается, заявила Минздрава Екатерина Тикарадзе.

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Грузия ведет активные переговоры для закупки вакцины Pfizer и AstraZeneca через платформу COVAX. С платформы COVAX Грузия заказала вакцину для 20% населения страны, а это 700 тысяч человек. Страна уже заплатила четыре миллиона долларов. Всего на закупку ковидвакцины предусмотрено 17 миллионов долларов. Первая партия вакцины – около 20 тысяч доз – появится в Грузии примерно через месяц, в конце февраля. В страну завезут небольшое количество препарата BNT162b2 американской компании Pfizer, и ее немецкого партнера BioNTech.

"Окончательное решение будет принято в конце января, когда мы получим письмо в ответ на представленный нами документ, в котором подробно описаны разработанные условия вакцинации в Грузии. И, исходя из этого, мы ожидаем, что возможно платформа COVAX выделит Грузии намного большее количества вакцин", – сказала Тикарадзе в эфире телеканала "Имеди".

По информации Тикарадзе, из 53 стран, зарегистрированных на платформе, не все удовлетворяют требованиям, необходимым для транспортировки вакцины Pfizer, и логистики внутри страны.

Платформа COVAX 18 января получила от Грузии подтверждение о том, что страна готова получить вакцину от коронавируса в первом квартале года.

Как ранее заявил премьер-министр Грузии Георгий Гахария, сохранение динамики тестирования населения, вакцинация и поэтапное ослабление действующих ограничений – важное сочетание мер для улучшения эпидемиологической и экономической ситуаций в стране.

Для полного открытия экономики необходимо вакцинировать 60% взрослого населения. На это может потребоваться около 164 миллионов лари (около 50 миллионов долларов).

Приоритетные группы для вакцинации уже определены и распределены по следующей последовательности: сектор здравоохранения, персонал и бенефициары учреждений долгосрочного ухода (убежища и так далее), население старше 75 лет, население в возрасте 65-74 года, также население в возрасте 55-64 лет, население с хроническими заболеваниями в возрасте 18-54 года. Дальше планируется вакцинация остального населения, в том числе и тех, которые перенесли вирус.

Вакцинация детей не планируется. Вакцинация будет добровольной и бесплатной. В мире вакцину от коронавируса уже сделали более 32 миллионов человек. Работа над планом вакцинации работа в Грузия практически завершена.