Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 469

За последние 24 часа число выздоровевших значительно превосходило количество инфицированных – вылечились от коронавируса 1 792 пациента, а число новых инфицированных составило всего 469

ТБИЛИСИ, 20 янв — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 469. Скончались 14 человек.

По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 249 934 случая заражения.

Вместе с тем за последние 24 часа ковид-клиники покинули 1 792 человека, с начала пандемии вылечились 236 922 пациента. Скончались 2 987.

За сутки сделано 6 122 теста, в том числе 2 697 на антиген и 3 425 ПЦР-тестов.

В карантине в данное время находятся 478 человек, в стационарах – 3576, в ковид-гостиницах – 543.

41 гражданин Грузии доставлены на лечение из других стран.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля.