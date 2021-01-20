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Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 469

© Sputnik / Goga Vardzieli
Общество
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (665)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210120/250655288/Chislo-infitsirovannykh-koronavirusom-v-Gruzii-uvelichilos-za-sutki-na-469.html

За последние 24 часа число выздоровевших значительно превосходило количество инфицированных – вылечились от коронавируса 1 792 пациента, а число новых инфицированных составило всего 469

ТБИЛИСИ, 20 янв — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 469. Скончались 14 человек.

По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 249 934 случая заражения.

Вместе с тем за последние 24 часа ковид-клиники покинули 1 792 человека, с начала пандемии вылечились 236 922 пациента. Скончались 2 987.

За сутки сделано 6 122 теста, в том числе 2 697 на антиген и 3 425 ПЦР-тестов.

В карантине в данное время находятся 478 человек, в стационарах – 3576, в ковид-гостиницах – 543.

41 гражданин Грузии доставлены на лечение из других стран.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля.

 

 

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (665)
Теги:
Пандемия, Коронавирус COVID-2019, Грузия


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