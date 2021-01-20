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Патрульная полиция

Ковид-нарушения в Грузии: сколько человек оштрафовали за сутки

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Общество
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (665)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210120/250655700/Kovid-narusheniya-v-Gruzii-skolko-chelovek-oshtrafovali-za-sutki.html

Больше всего жители Грузии продолжают нарушать масочный режим – 989 штрафов за сутки

ТБИЛИСИ, 20 янв — Sputnik. За минувшие сутки в Грузии выявлено 1 113 нарушений ограничений, введенных в стране из-за пандемии коронавируса, говорится в сообщении на сайте МВД.

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© photo: Sputnik / Павел Львов
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В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации с 28 ноября в Грузии действуют строгие ограничения – обязательное ношение масок на улице и ограничение на передвижение с 21:00 до пяти утра. После послабления в период до 8 января МВД Грузии снова стало публиковать ежедневный отчет о нарушениях.

Больше всего жители Грузии продолжают нарушать масочный режим. За сутки оштрафовано 989 человек. Всем придется выплатить штраф в 20 лари (около 6 долларов).

Кроме того, за минувшие сутки полиция привлекла к административной ответственности 114 человек, которых застали на улице после девяти вечера.

Нарушение правил изоляции и карантина влечет за собой административную ответственность и штраф в 2 000 лари (600 долларов) для физического лица и 10 000 лари (3 тысячи долларов) для юридического лица, а повторные штрафы предусматривают уголовную ответственность.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (665)


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