В Грузии началась регистрация студентов, желающих продолжить обучение на родине

Гражданам Грузии, которые по какой-то причине прервали обучение за рубежом, дается возможность продолжить его на родине

ТБИЛИСИ, 20 янв — Sputnik. В Грузии стартовала регистрация студентов, желающих продолжить обучение на родине, сообщает Национальный центр экзаменов и оценок Грузии.

В сообщении говорится, что граждане Грузии, которые учатся или учились в высших учебных заведениях зарубежных стран не менее 75 дней, имеют возможность продолжить обучение в Грузии. Для этого они должны подать заявку на регистрацию в Национальном центре оценки и экзаменов с 09:00 20 января до 18:00 1 февраля. Заявка также будет принята электронно по адресу: gancxadebebi@naec.ge.

Студенты должны сдать только один экзамен. Для этого необходимо получить более 50% от максимального балла, установленного для теста. Подробную информацию, а также форму заявки и образец теста можно найти здесь.

Подробная информация о дате и месте сдачи экзамена будет опубликована на сайте Национального центра оценки и экзаменов после завершения регистрации.