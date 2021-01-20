Названы самые опасные очаги заражения коронавирусом в Грузии

ТБИЛИСИ, 20 янв — Sputnik. Из 469 случаев заражения коронавирусом, зафиксированных в Грузии за последние сутки, наибольшее количество (212) выявлено в Тбилиси, заявил замначальника оперативного штаба Межведомственного координационного совета Бердия Сичинава на брифинге в среду.
В грузинских регионах же ситуация с COVID-19 следующая:
|Регион
|Количество новых случаев
|Аджария
|33
|Имерети
|61
|Квемо Картли
|34
|Шида Картли
|95
|Гурия
|12
|Самегрело - Земо Сванети
|32
|Кахети
|25
|Мцхета-Мтианети
|20
|Самцхе-Джавахети
|8
|Рача-Лечхуми Квемо Сванети
|1
В настоящее время в Грузии зарегистрировано 9 999 активных случаев заражения, 3 576 из них проходят лечение в клиниках, в ковид-гостиницах размещены 543 человека, 5 880 граждан проходят лечение от вируса на дому.
Состояние 745 пациентов расценивается как тяжелое, к аппарату ИВЛ подключены 217 человек.
Первый случай коронавируса был выявлен в Грузии 26 февраля. На сегодняшний день общее число зараженных достигает 250 тысяч.