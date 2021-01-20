Названы самые опасные очаги заражения коронавирусом в Грузии

Почти половина новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в Грузии приходится на столицу

ТБИЛИСИ, 20 янв — Sputnik. Из 469 случаев заражения коронавирусом, зафиксированных в Грузии за последние сутки, наибольшее количество (212) выявлено в Тбилиси, заявил замначальника оперативного штаба Межведомственного координационного совета Бердия Сичинава на брифинге в среду.

В грузинских регионах же ситуация с COVID-19 следующая:

Регион Количество новых случаев Аджария 33 Имерети 61 Квемо Картли 34 Шида Картли 95 Гурия 12 Самегрело - Земо Сванети 32 Кахети 25 Мцхета-Мтианети 20 Самцхе-Джавахети 8 Рача-Лечхуми Квемо Сванети 1

В настоящее время в Грузии зарегистрировано 9 999 активных случаев заражения, 3 576 из них проходят лечение в клиниках, в ковид-гостиницах размещены 543 человека, 5 880 граждан проходят лечение от вируса на дому.

Состояние 745 пациентов расценивается как тяжелое, к аппарату ИВЛ подключены 217 человек.

Первый случай коронавируса был выявлен в Грузии 26 февраля. На сегодняшний день общее число зараженных достигает 250 тысяч.