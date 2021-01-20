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Эпидемия коронавируса - пожилые мужчины в масках на улице

Названы самые опасные очаги заражения коронавирусом в Грузии

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Общество
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (665)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210120/250657855/Nazvany-samye-opasnye-ochagi-zarazheniya-koronavirusom-v-Gruzii.html

Почти половина новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в Грузии приходится на столицу

ТБИЛИСИ, 20 янв — Sputnik. Из 469 случаев заражения коронавирусом, зафиксированных в Грузии за последние сутки, наибольшее количество (212) выявлено в Тбилиси, заявил замначальника оперативного штаба Межведомственного координационного совета Бердия Сичинава на брифинге в среду.

В грузинских регионах же ситуация с COVID-19 следующая:

 Регион  Количество новых случаев
 Аджария  33
 Имерети  61
 Квемо Картли   34
 Шида Картли  95
 Гурия   12
 Самегрело - Земо Сванети  32
 Кахети  25
 Мцхета-Мтианети  20
 Самцхе-Джавахети  8
 Рача-Лечхуми Квемо Сванети  1

В настоящее время в Грузии зарегистрировано 9 999 активных случаев заражения, 3 576 из них проходят лечение в клиниках, в ковид-гостиницах размещены 543 человека, 5 880 граждан проходят лечение от вируса на дому.

Состояние 745 пациентов расценивается как тяжелое, к аппарату ИВЛ подключены 217 человек.

Первый случай коронавируса был выявлен в Грузии 26 февраля. На сегодняшний день общее число зараженных достигает 250 тысяч.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (665)
Теги:
Коронавирус COVID-2019, Грузия


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