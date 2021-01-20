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Грузинские миротворцы вернулись из Афганистана

Грузинские миротворцы вернулись на родину из Афганистана

photo: courtesy of Ministry of Defense of Georgia
Общество
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Темы:
Оборона Грузии (172)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210120/250659099/Gruzinskie-mirotvortsy-vernulis-na-rodinu-iz-Afganistana.html

На родину вернулись военнослужащие, которые шесть месяцев отслужили на авиабазе Баграм в рамках миссии НАТО "Решительная поддержка"

ТБИЛИСИ, 20 янв — Sputnik. Часть военнослужащих 13-го батальона первой пехотной бригады Восточного командования Сил обороны Грузии вернулась в Тбилиси из Афганистана после участия в международной миротворческой миссии НАТО "Решительная поддержка", сообщает Минобороны.

Грузинские миротворцы отправились в Афганистан защищать базу Баграм
photo: courtesy of Ministry of Defense of Georgia
Грузинские миротворцы отправились в Афганистан защищать базу Баграм

В Тбилисском международном аэропорту миротворцев встретили заместитель командующего Силами обороны Грузии бригадный генерал Ираклий Чичинадзе, командующий восточными войсками полковник Роланд Дзнеладзе и командир первой пехотной бригады полковник Заза Шаламберидзе.

Они поблагодарили военнослужащих за успешное выполнение миссии и поздравили их с благополучным возвращением на родину.

13-й пехотный батальон первой пехотной бригады в течение шести месяцев проходил службу на авиабазе Баграм в Афганистане. Основная задача грузинских военных заключалась в обеспечении безопасности базы.

Миссия НАТО "Решительная поддержка" (Resolute Support), которая объявлена небоевой, находится в Афганистане с 1 января 2015 года. Согласно двустороннему соглашению между НАТО и Афганистаном, в стране присутствуют более 13 тысяч военнослужащих, в функции которых входит обучение и консультирование афганских силовых структур.

С грузинской стороны в миссии участвуют более 870 военных. Они дислоцированы на авиационной базе Баграм, в Кабуле и Мазари-Шариф.

Темы:
Оборона Грузии (172)
Теги:
Миротворцы, Афганистан, Грузия


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