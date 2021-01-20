Дорогу к границе Грузии с Россией расчищают от снега

На дороге скопились большие очереди из грузовых и легковых машин. Застрявших в Казбеги граждан эвакуируют по канатке

ТБИЛИСИ, 20 янв — Sputnik. Уже второй день на участке дороги Гудаури-Коби центральной автомагистрали Мцхета-Степанцминда-Ларс, ведущей к границе с Россией, продолжаются очистительные работы, говорится в сообщении на сайте департамента автомобильных дорог Грузии.

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Основная часть дороги уже очищена. Остается лишь три километра (99-101 км) пути. Опасность схода лавин сохраняется лишь на 101-м километре дороги и начать очистительные работы на указанном участке пока не удается.

Сразу после снятия режима лавиноопасности на указанном участке начнутся очистительные работы и движение автотранспорта будет восстановлено в кратчайшее время.

Между тем на трассе скопились большие очереди из грузовых и легковых машин. Уже более недели водители не могут пересечь границу. А застрявших в Казбеги граждан эвакуируют по канатке.

Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.