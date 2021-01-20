"Смотрящие" взяли под контроль ситуацию в тюрьмах – заявление Народного защитника Грузии

Омбудсмен призвала правительство заинтересоваться, кто на самом деле управляет тюрьмами и почему ее представителям чинят препятствия в мониторинге пенитенциарной системы

ТБИЛИСИ, 20 янв — Sputnik. Так называемые "тюремные смотрящие" взяли под неформальный контроль ситуацию в пенитенциарных учреждениях Грузии, чтобы заставить остальных заключенных молчать о существующих проблемах, заявила Народный защитник Нино Ломджария на пресс-конференции в среду.

Эпидситуация с коронавирусом в тюрьмах Грузии находится под контролем – глава Минюста>>

По словам омбудсмена, в 2020 году аппарат Народного защитника опубликовал подробный отчет о сложившейся в пенитенциарных учреждениях полуоткрытого типа ситуации. Сразу после публикации работа представителей омбудсмена в тюрьмах не только осложнилась, но и стала опасной.

По ее словам, определенная группа заключенных – "смотрящие" - ведут себя агрессивно при веде сотрудников аппарата Народного защитника, оскорбляют и угрожают им, не давая возможности общаться с другими заключенными.

"Подобные случаи имели место 31 октября 2020 года и впоследствии 14 января 2021 года в Ксанской тюрьме №15 , где определенная группа заключенных не позволила представителям Народного защитника наблюдать за процессом голосования, а затем помешала беседе с врачом учреждения. Это вызывает особую обеспокоенность на фоне того, что один из заключенных учреждения №15 умер несколько дней назад от осложнений, вызванных COVID-19, и члены семей нескольких его сокамерников обратились к нам с просьбой разузнать об их состоянии", - заявила Ломджария.

Со слов омбудсмена стало известно, что 4 декабря 2020 года и 13 января 2021 года в Глданской тюрьме №8 один и тот же заключенный угрожал сотрудникам офиса Народного защитника и требовал не появляться в тюрьме, кроме того он всегда оказывался в той части тюрьмы, где находились представители аппарата омбудсмана. Подобные случаи имели место и в Руставской тюрьме.

По словам Нино Ломджария, количество обращений к Народному защитнику от заключенных пенитенциарных учреждений полуоткрытого типа (N14, N15 и N17) уменьшается с каждый годом. И связывает она это с ростом влияния т. н. "смотрящих". Так, в 2020 году из 1 384 заявления, поступивших к омбудсмену из пенитенциарной системы, только 57 были из этих учреждений.

Народный защитник обратилась к правительству незамедлительно принять меры для нейтрализации влияния "криминальной субкультуры" в управлении пенитенциарными учреждениями.

Нино Ломджария также обратилась к парламенту Грузии, Минюсту с просьбой обратить внимание на эту проблему, а прокуратуру призвала начать расследование фактов угроз в адрес представителей Народного защитника.

Омбудсмен намерена направить собранные доказательства в подкомитет ООН по предупреждению пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания, а также в Комитет Совета Европы по предупреждению пыток.