Пенитенциарная служба Грузии не согласна с обвинениями омбудсмена

Народный защитник считает, что контролируют пенитенциарные учреждения не администрации, а криминальные авторитеты, так называемые "смотрящие"

ТБИЛИСИ, 20 янв — Sputnik. Пенитенциарными учреждениями управляет государство, а не криминальные авторитеты, так Специальная пенитенциарная служба Грузии ответила на недавнее заявление Народного защитника.

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Сегодня Народный защитник Грузии Нино Ломджария заявила, что пенитенциарными учреждениями полузакрытого типа управляют криминальные авторитеты, так называемые "смотрящие". Ломджария заявила о многочисленных фактах угроз и оскорблений в адрес сотрудников своего аппарата и неимении возможности проводить полноценный мониторинг в местах заключения.

Ломджария обратилась за помощью к правительству и парламенту Грузии, а также международным организациям.

"Пенитенциарными учреждения управляет государство, а не криминальные авторитеты. А те осужденные, которые хотят повлиять на других заключенных, переводятся из полуоткрытых пенитенциарных учреждений в закрытые, где они изолированы от других заключенных. Это регулируется приказом Министра юстиции Грузии N395 от 8 мая 2019 года", - говорится в заявлении Специальной пенитенциарной службы.

Здесь же приводится статистика. Так, на основании постановления 60 осужденных, которые пытались повлиять на других заключенных, были переведены из полузакрытых пенитенциарных учреждений в закрытые. Поэтому разговоры о влиянии криминальных авторитетов в пенитенциарной системе сегодня - ложь, и распространение этой информации служит единственной цели - ввести общественность в заблуждение, отмечается в заявлении.

Что касается сокращения количества обращений осужденных в аппарат Народного защитника, то у пенитенциарной службы нет рычагов воздействия на доступ заключенных к офису омбудсмена, поскольку они имеют право на бесплатную переписку и телефонную связь.

Кроме того, Специальная пенитенциарная служба поясняет, что она не в силах повлиять на отношение заключенных к омбудсмену и его аппарату или любому другому учреждению либо лицу. Если в каком-либо пенитенциарном учреждении заключенные выражают недовольство омбудсменом, то это только их личное отношение, не связанное с администрацией, утверждают в Специальной пенитенциарной службе.