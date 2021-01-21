13:57 21 Января 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.9977
  • 100 RUB4.4864
  • USD3.2982
Поиск
Эпидемия коронавируса. Полиция следит за ношением масок и соблюдением ограничений в Грузии

Ковид-ограничения в Грузии: сколько штрафов выписали за сутки

photo: Patrol Police of Georgia / FB
Общество
Получить короткую ссылку
Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (672)
5410
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/0c/16/250419816.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210121/250666901/Kovid-ogranicheniya-v-Gruzii-skolko-shtrafov-vypisali-za-sutki.html

Из 1 020 выявленных за последние сутки нарушений установленных ограничений 916 касаются масочного режима, а 104 – нарушения запрета на появление на улице после девяти вечера

ТБИЛИСИ, 21 янв — Sputnik. За прошедшие сутки в Грузии выявлено 1 020 нарушений ограничений, введенных в стране из-за пандемии коронавируса, сообщается на сайте министерства внутренних дел.

О чем пишут грузинские газеты: когда в Грузии заработает общественный транспорт?>>

В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации, с 28 ноября в Грузии действуют строгие ограничения: обязательное ношение масок на улице и ограничение на передвижение с 21:00 до пяти утра. После послабления в период до 8 января МВД Грузии возобновило публикацию ежедневных отчетов о выявленных нарушениях.

Больше всего жители Грузии продолжают нарушать правило ношения масок. За сутки оштрафовано 916 человек. Всем придется выплатить штраф в размере 20 лари (около 6 долларов).

Екатерина Тикарадзе
© Sputnik / Alex Shlamov
Ковид-статистика Грузии говорит об оправданности введенных ограничений – Минздрав

Кроме того, за минувшие сутки полиция привлекла к административной ответственности 104 человека, которых застали на улице после девяти вечера.

Нарушение правил изоляции и карантина влечет за собой административную ответственность и штраф в 2 000 лари (600 долларов) для физического лица и 10 000 лари (3 тысячи долларов) для юридического лица, а повторные штрафы предусматривают уголовную ответственность.

Министерство внутренних дел призывает граждан соблюдать установленные ограничения, в противном случае будут использованы соответствующие меры, предусмотренные законом.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (672)
Теги:
Ограничения, Коронавирус COVID-2019, Грузия


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Пожарные на месте происшествия в центре Мадрида, где в одном из домов произошел взрыв
Взрыв в Мадриде: жертвы и разрушения - фото из эпицентра
В Госдуме РФ призвали восстановить отношения с Грузией - видео
В Госдуме РФ призвали восстановить отношения с Грузией - видео
Госбюджет Грузии: на что распределят миллиарды
Госбюджет Грузии: на что распределят миллиарды
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться