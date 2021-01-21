Ковид-география Грузии: Тбилиси продолжает лидировать по количеству зараженных

В стране на данный момент 735 тяжелых пациентов, 219 человек подключены к аппарату искусственного дыхания

ТБИЛИСИ, 21 янв — Sputnik. Из 1 137 случаев заражения коронавирусом, зафиксированных в Грузии за последние сутки, наибольшее количество (477) выявлено в Тбилиси, заявил замначальника оперативного штаба Межведомственного координационного совета Бердия Сичинава на брифинге в среду.

В регионах же ситуация с COVID-19 следующая:

Аджария – 64

Имерети – 164

Квемо Картли – 65

Шида Картли – 85

Гурия – 13

Самегрело - Земо Сванети – 118

Кахети – 95

Мцхета-Мтианети – 27

Самцхе-Джавахети – 18

Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 11.

В настоящее время в Грузии зарегистрировано 9 946 активных случаев заражения, 3 478 из них проходят лечение в клиниках, в ковид-гостиницах размещены 534 человека, 5 934 человека проходят лечение от вируса на дому.

Состояние 735 пациентов расценивается как тяжелое, к аппарату ИВЛ подключены 219 человек.

Первый случай коронавируса был выявлен в Грузии 26 февраля. На сегодняшний день общее число зараженных достигает 250 тысяч.