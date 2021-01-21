Ковид-география Грузии: Тбилиси продолжает лидировать по количеству зараженных

ТБИЛИСИ, 21 янв — Sputnik. Из 1 137 случаев заражения коронавирусом, зафиксированных в Грузии за последние сутки, наибольшее количество (477) выявлено в Тбилиси, заявил замначальника оперативного штаба Межведомственного координационного совета Бердия Сичинава на брифинге в среду.
В регионах же ситуация с COVID-19 следующая:
Аджария – 64
Имерети – 164
Квемо Картли – 65
Шида Картли – 85
Гурия – 13
Самегрело - Земо Сванети – 118
Кахети – 95
Мцхета-Мтианети – 27
Самцхе-Джавахети – 18
Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 11.
В настоящее время в Грузии зарегистрировано 9 946 активных случаев заражения, 3 478 из них проходят лечение в клиниках, в ковид-гостиницах размещены 534 человека, 5 934 человека проходят лечение от вируса на дому.
Состояние 735 пациентов расценивается как тяжелое, к аппарату ИВЛ подключены 219 человек.
Первый случай коронавируса был выявлен в Грузии 26 февраля. На сегодняшний день общее число зараженных достигает 250 тысяч.