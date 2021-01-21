В Грузии все готово для вакцинации – премьер-министр

Национальный план вакцинации, который утвердило сегодня правительство Грузии, предусматривает вакцинацию не менее 60% населения до конца 2021 года

ТБИЛИСИ, 21 янв — Sputnik. Грузия готова к получению любой авторизированной Всемирной организацией здравоохранения вакцины как в техническом плане, так и в плане подготовки медицинского персонала, заявил премьер министр Георгий Гахария.

Главный эпидемиолог Грузии: цель – вакцинировать 65% взрослого населения до конца года>>

По его словам, в страну будет завезена только вакцина, авторизированная ВОЗ.

"На предыдущем заседании правительства Минздраву было поручено завершить работу над планом вакцинации, чтобы утвердить план на сегодняшнем заседании... Конечная цель этого плана – вакцинировать не менее 60% наших граждан к концу 2021 года. Однако, помимо этой основной цели, очень важна техническая часть, в том числе целевые группы, которых следует постепенно привить", – сказал Гахария.

По словам премьера, на первом этапе вакцину получат: сектор здравоохранения, персонал и бенефициары учреждений долгосрочного ухода (убежища и так далее), население старше 75 лет, население в возрасте 65-74 года, также население в возрасте 55-64 лет, население с хроническими заболеваниями в возрасте 18-54 года. Дальше планируется вакцинация остального населения, в том числе и тех, которые перенесли вирус.

"Разработка этого плана чрезвычайно важна. Как вы знаете, Грузия вместе с нашими европейскими партнерами является членом платформы COVAX, которая обеспечивает поставки вакцин, и Грузия уже заявила о своей цели на этой платформе – получение полутора миллиона доз вакцин в ближайшем будущем. Мы уже перечислили этот финансовый ресурс, и основная цель – подготовить систему здравоохранения на техническом уровне к вакцинации такого объема в течение одного года", – подчеркнул Гахария.

Правительство Грузии утвердило сегодня национальный план вакцинации.