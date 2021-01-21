Правительство Грузии примет решение о смягчении ограничений в ближайшие дни

Какие именно ограничения планируется снять или смягчить с 1 февраля, в правительстве об этом пока не говорят

ТБИЛИСИ, 21 янв — Sputnik. Межведомственный координационный совет при правительстве Грузии до конца недели примет решение в связи со смягчением ограничений, действующих в стране в связи с пандемией, об этом заявила на брифинге после заседания правительства глава Минздрава Екатерина Тикарадзе.

В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации, с 28 ноября в Грузии действуют строгие ограничения: обязательное ношение масок на улице и ограничение на передвижение с 21:00 до пяти утра как пешком, так и на автомобиле, остановлен общественный транспорт в больших городах, закрыты рестораны и кафе. Они работают только навынос посредством служб доставки.

С 1 февраля власти планируют частично снять ограничения, и открыть вещевые рынки и магазины.

"Мы обсуждаем этот вопрос в формате совета вместе с экономической командой. На этой неделе мы примем дополнительные решения и сообщим общественности", – сказала Тикарадзе.

Пандемия коронавируса нанесла огромный ущерб экономике Грузии, затронув практически все сферы. Большое количество людей остались без работы, бизнес переживает стагнацию, и те, кто еще остались на плаву, каждый день борются за выживание. Ситуацию усугубляют и действующие ограничения.

Представители бизнес-сектора все активнее требуют снять часть ограничений с тем, чтобы он мог заработать и экономика постепенно стала оживать.