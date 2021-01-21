"Народ голодает, верните транспорт"- в Тбилиси требуют отмены ограничений

По словам демонстрантов, многие граждане не могут ездить на работу, в результате чего остались без какого-либо дохода

ТБИЛИСИ, 21 янв — Sputnik. Перед зданием администрации правительства Грузии в центре Тбилиси прошла акция протеста против действующих в стране ковид-ограничений, сообщил корреспондент Sputnik Грузия.

Акцию организовала неправительственная организация "Единая молодежь ради Грузии". Ее участники анонсировали перманентные акции протеста, если в крупных городах страны не будет восстановлена работа общественного транспорта. По словам демонстрантов, многие граждане не могут ездить на работу, в результате чего остались без средств к существованию.

© Sputnik / Alex Shlamov Акция НПО "Единая молодёжь за Грузию" у правительственной администрации 21 января 2021 года

"Мы требуем от правительства, чтобы эти ограничения были сняты, потому что население страны находится на грани голодной смерти", - заявила журналистам представительница НПО Теона Набахтевели.

Протестующие были одеты в толстовки с надписью "Народ голодает" и держали плакаты с надписью "Лари напрягается".

© Sputnik / Alex Shlamov Акция НПО "Единая молодёжь за Грузию" у правительственной администрации 21 января 2021 года

С 28 ноября 2020 года в стране действуют строгие ограничения из-за ухудшения эпидемиологической ситуации – остановлен общественный транспорт, закрыты торговые центры и рынки, рестораны и кафе работают только на вынос, запрещено передвижение после 21:00 в крупных городах страны.

На сегодняшний день эпидситуация стабилизировалась, но в правительстве заявляют, что решение по ослаблению действующих ограничений будет принято в начале февраля.