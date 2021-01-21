16:54 21 Января 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.9977
  • 100 RUB4.4864
  • USD3.2982
Поиск
LIVE:
Акция НПО Единая молодёжь за Грузию у правительственной администрации 21 января 2021 года

"Народ голодает, верните транспорт"- в Тбилиси требуют отмены ограничений

© Sputnik / Alex Shlamov
Общество
Получить короткую ссылку
Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (676)
15020
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/01/15/250668562.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210121/250670887/Narod-golodaet-vernite-transport--v-Tbilisi-trebuyut-otmeny-ogranicheniy.html

По словам демонстрантов, многие граждане не могут ездить на работу, в результате чего остались без какого-либо дохода

ТБИЛИСИ, 21 янв — Sputnik. Перед зданием администрации правительства Грузии в центре Тбилиси прошла акция протеста против действующих в стране ковид-ограничений, сообщил корреспондент Sputnik Грузия.

Акцию организовала неправительственная организация "Единая молодежь ради Грузии". Ее участники анонсировали перманентные акции протеста, если в крупных городах страны не будет восстановлена работа общественного транспорта. По словам демонстрантов, многие граждане не могут ездить на работу, в результате чего остались без средств к существованию.

Акция НПО Единая молодёжь за Грузию у правительственной администрации 21 января 2021 года
© Sputnik / Alex Shlamov
Акция НПО "Единая молодёжь за Грузию" у правительственной администрации 21 января 2021 года

"Мы требуем от правительства, чтобы эти ограничения были сняты, потому что население страны находится на грани голодной смерти", - заявила журналистам представительница НПО Теона Набахтевели.

Протестующие были одеты в толстовки с надписью "Народ голодает" и держали плакаты с надписью "Лари напрягается".

Акция НПО Единая молодёжь за Грузию у правительственной администрации 21 января 2021 года
© Sputnik / Alex Shlamov
Акция НПО "Единая молодёжь за Грузию" у правительственной администрации 21 января 2021 года

С 28 ноября 2020 года в стране действуют строгие ограничения из-за ухудшения эпидемиологической ситуации – остановлен общественный транспорт, закрыты торговые центры и рынки, рестораны и кафе работают только на вынос, запрещено передвижение после 21:00 в крупных городах страны.

На сегодняшний день эпидситуация стабилизировалась, но в правительстве заявляют, что решение по ослаблению действующих ограничений будет принято в начале февраля.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (676)


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Пожарные на месте происшествия в центре Мадрида, где в одном из домов произошел взрыв
Взрыв в Мадриде: жертвы и разрушения - фото из эпицентра
Прививаться или нет: почему не все в Грузии хотят вакцинироваться от COVID-19
Прививаться или нет: почему не все в Грузии хотят вакцинироваться от COVID-19
Госбюджет Грузии: на что распределят миллиарды
Госбюджет Грузии: на что распределят миллиарды
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться