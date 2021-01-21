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Министерство образования, науки, культуры и спорта

В марте в Грузии начнется регистрация педагогов-практиков

photo: The Enterprisist / FB
Общество
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Темы:
Образование в Грузии (525)
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Sputnik Грузия
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После регистрации педагоги-практики сдадут квалификационный экзамен, который позволит им повысить свой статус

ТБИЛИСИ, 21 янв — Sputnik. Регистрация учителей-практиков, желающих повысить квалификацию, начнется в марте 2021 года, сообщает Минобразования Грузии.

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Экзамены для педагогов-практиков, а также для специальных учителей-практиков, которые занимаются обучением детей со специальными образовательными нуждами, запланированы на июнь, до начала Единых национальных экзаменов.

В случае успешной сдачи экзамена им будет присвоен статус старшего специалиста, и так же, как и в случае педагогов предметной группы, они получат надбавку к зарплате.

Ученики на уроке информатики
© photo: Sputnik / Grigory Sysoev
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Специальные педагоги-практики получат возможность подтвердить свою компетентность до 1 января 2023 года и сдать экзамен, определенный законодательством Грузии, в соответствии с "Программой профессионального развития учителей и карьерного роста".

Что касается точной даты экзаменов, то она зависит от эпидемиологической ситуации в стране и соответствующей рекомендации Минздрава.

Экзамен был назначен на ноябрь 2020 года, но с учетом эпидситуации и рекомендации Министерства здравоохранения дата проведения была перенесена.

В Грузии школьные педагоги делятся на четыре категории: на первой ступени находятся педагоги-практики, на второй – старшие педагоги, на третьей – ведущие учителя, а на четвертой – учителя-менторы.

Темы:
Образование в Грузии (525)
Теги:
Педагоги, Минобразования Грузии, Грузия


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