В Грузии готовят исследование по последствиям инфекции коронавируса

ТБИЛИСИ, 21 янв — Sputnik. В феврале эпидемиологи начнут исследование среди перенесших коронавирус в Грузии, заявил глава инфекционной больницы Тенгиз Церцвадзе.

На сегодняшний день от коронавируса в Грузии вылечился уже 238 101 человек, однако исследования на проявление постковидного синдрома или осложненного течения инфекции не проводилось.

"Иногда пациент обращается к нам с постковидным синдромом или затянувшимся коронавирусом. Первый отличается от второго временем проявления симптомов, в случае постковидного синдрома симптомы проявляются через два месяца после излечения, но эти две патологии четко не разделены, - сообщил Церцвадзе.

По его словам, люди с постковидным симптомом в Грузии есть, они обращаются в клиники, в основном где они лечились, и врачи принимают таких пациентов, дают им рекомендации или оказывают помощь.

"Это происходит неорганизованно, что не дает нам оснований для точных знаний, у скольких пациентов развивается синдром или какие симптомы проявляются чаще всего, поэтому мы решили провести исследование", - подчеркнул врач.

По его словам, эпидемиологи проверят 500 человек, которые лечились в разных клиниках.

"Исследование начнется 1 февраля, и мы возьмем 500 пациентов, перенесших ковид, независимо от имеющихся жалоб, и проведем им обследование", - сказал Церцвадзе.

При этом, он отметил, что после исследования Минздрав Грузии подготовит программу о бесплатном лечении постковидного синдрома.

При постковидном синдроме, помимо общих признаков, таких как усталость и высокая температура, наблюдаются также когнитивные нарушения, головная боль, покалывание и онемение конечностей, а также нарушения сна. Кроме того перенесшие коронавирусную инфекцию на протяжении долгого времени могут страдать от болей в животе, тошноты, диареи и анорексии. Болезнь также отражается на психологическом состоянии пациентов и может провоцировать депрессию и приступы тревоги.

Под ударом находится и сердечно-сосудистая система — зачастую люди обращаются к врачам с жалобами на нарушение сердцебиения, боли или чувство стеснения в груди. Менее распространенными симптомами являются кожные заболевания, например сыпь.