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Эпидемия коронавируса - семья в масках идет по улице

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 903

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Общество
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (684)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210122/250677057/Chislo-infitsirovannykh-koronavirusom-v-Gruzii-uvelichilos-za-sutki-na-903-.html

За последние 24 часа от коронавируса скончались 24 человека, из ковид-клиник страны выписаны 636 пациентов, а с начала пандемии вылечились 238 737

ТБИЛИСИ, 22 янв — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 903. Скончались 24 человека.

По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 251 974 случая заражения.

Вместе с тем за последние 24 часа ковид-клиники покинули 636 человек, с начала пандемии вылечились 238 737 пациентов. Скончались 3 022.

За сутки сделано 14 827 тестов, в том числе 7 997 на антиген и 6 830 ПЦР-тестов.

В карантине в данное время находятся 523 человека, в стационарах – 3367, в ковид-гостиницах – 479.

41 гражданин Грузии доставлены на лечение из других стран.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (684)
Теги:
Пандемия, Коронавирус COVID-2019, Грузия


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