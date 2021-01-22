Ковид-география Грузии: больше всего инфицированных в Тбилиси

ТБИЛИСИ, 22 янв — Sputnik. Из 903 случаев заражения коронавирусом, зафиксированных в Грузии за последние сутки, наибольшее количество (469) выявлено в Тбилиси, сообщил замначальника оперативного штаба Межведомственного координационного совета Бердия Сичинава на брифинге в среду.
В регионах же ситуация с COVID-19 следующая:
|Регион
|Количество новых случаев
|Аджария
|52
|Имерети
|107
|Квемо Картли
|44
|Шида Картли
|51
|Гурия
|12
|Самегрело - Земо Сванети
|73
|Кахети
|47
|Мцхета-Мтианети
|18
|Самцхе-Джавахети
|24
|Рача-Лечхуми Квемо Сванети
|6
В настоящее время в Грузии зарегистрировано 10 189 активных случаев заражения, 3 367 из них проходят лечение в клиниках, в ковид-гостиницах размещены 479 человека, 6 343 человека проходят лечение от вируса на дому.
Состояние 733 пациентов расценивается как тяжелое, к аппарату ИВЛ подключены 218 человек.
Первый случай коронавируса был выявлен в Грузии 26 февраля. На сегодняшний день общее число зараженных достигает 250 тысяч.