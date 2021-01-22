13:39 22 Января 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.0064
  • 100 RUB4.4826
  • USD3.3010
Поиск
Эпидемия коронавируса - мужчина в маске и в капюшоне зимой со смартфоном идет по улице

Ковид-география Грузии: больше всего инфицированных в Тбилиси

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Общество
Получить короткую ссылку
Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (684)
43301
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/01/16/250676137.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210122/250677759/Kovid-geografiya-Gruzii-bolshe-vsego-infitsirovannykh-v-Imereti.html

Почти половина новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в Грузии приходится на столицу

ТБИЛИСИ, 22 янв — Sputnik. Из 903 случаев заражения коронавирусом, зафиксированных в Грузии за последние сутки, наибольшее количество (469) выявлено в Тбилиси, сообщил замначальника оперативного штаба Межведомственного координационного совета Бердия Сичинава на брифинге в среду.

В регионах же ситуация с COVID-19 следующая:

 Регион  Количество новых случаев
 Аджария  52
 Имерети  107
 Квемо Картли   44
 Шида Картли  51
 Гурия   12
 Самегрело - Земо Сванети  73
 Кахети  47
 Мцхета-Мтианети  18
 Самцхе-Джавахети  24
 Рача-Лечхуми Квемо Сванети  6

В настоящее время в Грузии зарегистрировано 10 189 активных случаев заражения, 3 367 из них проходят лечение в клиниках, в ковид-гостиницах размещены 479 человека, 6 343 человека проходят лечение от вируса на дому.

Состояние 733 пациентов расценивается как тяжелое, к аппарату ИВЛ подключены 218 человек.

Первый случай коронавируса был выявлен в Грузии 26 февраля. На сегодняшний день общее число зараженных достигает 250 тысяч.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (684)
Теги:
Коронавирус COVID-2019, Грузия


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Батуми в снегу зимой - заснеженные дорожки в парке у бульвара
Редкое зрелище: пальмы среди снега в Батуми - фото
Байден вернул США в ВОЗ. Что еще решил новый президент США?
Байден вернул США в ВОЗ. Что еще решил новый президент США?
Госбюджет Грузии: на что распределят миллиарды
Госбюджет Грузии: на что распределят миллиарды
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться