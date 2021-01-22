Ковид-география Грузии: больше всего инфицированных в Тбилиси

Почти половина новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в Грузии приходится на столицу

ТБИЛИСИ, 22 янв — Sputnik. Из 903 случаев заражения коронавирусом, зафиксированных в Грузии за последние сутки, наибольшее количество (469) выявлено в Тбилиси, сообщил замначальника оперативного штаба Межведомственного координационного совета Бердия Сичинава на брифинге в среду.

В регионах же ситуация с COVID-19 следующая:

Регион Количество новых случаев Аджария 52 Имерети 107 Квемо Картли 44 Шида Картли 51 Гурия 12 Самегрело - Земо Сванети 73 Кахети 47 Мцхета-Мтианети 18 Самцхе-Джавахети 24 Рача-Лечхуми Квемо Сванети 6

В настоящее время в Грузии зарегистрировано 10 189 активных случаев заражения, 3 367 из них проходят лечение в клиниках, в ковид-гостиницах размещены 479 человека, 6 343 человека проходят лечение от вируса на дому.

Состояние 733 пациентов расценивается как тяжелое, к аппарату ИВЛ подключены 218 человек.

Первый случай коронавируса был выявлен в Грузии 26 февраля. На сегодняшний день общее число зараженных достигает 250 тысяч.