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Эпидемия коронавируса. Полиция следит за ношением масок и соблюдением ограничений в Грузии

В Грузии сотни человек оштрафовали за нарушение масочного режима

photo: Patrol Police of Georgia / FB
Общество
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (684)
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Sputnik Грузия
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То, что маска неотъемлемый атрибут нашей повседневности в условиях пандемии, осознают еще далеко не все – только за одни сутки за нарушение масочного режима штрафы наложены на 664 человека

ТБИЛИСИ, 22 янв — Sputnik. За минувшие сутки в Грузии выявлено 769 фактов нарушений ограничений, введенных в стране из-за пандемии коронавируса, говорится в сообщении на сайте МВД.

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photo: Ministry of Internal Affairs of Georgia / FB
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В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации с 28 ноября в Грузии действуют строгие ограничения – обязательное ношение масок на улице и ограничение на передвижение с 21:00 до пяти утра.

За минувшие сутки полиция привлекла к административной ответственности 105 человек, которых застали на улице после девяти вечера.

Больше всего жители Грузии нарушают масочный режим. За сутки оштрафовано 664 человека. Всем придется выплатить штраф в 20 лари (около 6 долларов).

Нарушение правил изоляции и карантина влечет за собой административную ответственность и штраф в 2 000 лари (600 долларов) для физического лица и 10 000 лари (3 тысячи долларов) для юридического лица, а повторные штрафы предусматривают уголовную ответственность.

Министерство внутренних дел призывает граждан соблюдать установленные ограничения, в противном случае будут использованы соответствующие меры, предусмотренные законом.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (684)
Теги:
Ограничения, МВД Грузии, Коронавирус COVID-2019, Грузия


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