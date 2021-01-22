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Ветреная погода в столице Грузии. Пешеходный мост у высотного корпуса ТГУ

В Грузии завершена работа над научно-климатическим справочником

© Sputnik / STRINGER
Общество
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210122/250677881/V-Gruzii-zavershena-rabota-nad-nauchno-klimaticheskim-spravochnikom.html

В справочнике можно найти индивидуальные климатические параметры, характерные для Грузии – данные о температуре воздуха, скорости и направлении ветра, а также комплексные климатические характеристики

ТБИЛИСИ, 22 янв — Sputnik. Специалисты Национального агентства окружающей среды Министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства завершили работу над научно-климатическим справочником Грузии, сообщается на странице агентства в Facebook.

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© Sputnik / Alexander Imedashvili
К сбору и обработке климатических данных в Грузии привлечены студенты

Как говорится в сообщении, справочник составлен в соответствии со стандартами, установленными Всемирной метеорологической организацией, и включает многолетние данные, полученные с грузинских метеостанций, и информацию, подготовленную на основе их анализа.

Справочник включает в себя индивидуальные климатические параметры (солнечная радиация, температура воздуха, скорость и направление ветра и так далее) и комплексные климатические характеристики.

В агентстве заявляют, что справочник является важным документом для специалистов сельского хозяйства, энергетики, туризма, транспорта, строительства и климата для эффективного управления экологически уязвимыми отраслями.

Теги:
Экология, Грузия


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