В Грузии завершена работа над научно-климатическим справочником

В справочнике можно найти индивидуальные климатические параметры, характерные для Грузии – данные о температуре воздуха, скорости и направлении ветра, а также комплексные климатические характеристики

ТБИЛИСИ, 22 янв — Sputnik. Специалисты Национального агентства окружающей среды Министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства завершили работу над научно-климатическим справочником Грузии, сообщается на странице агентства в Facebook.

Как говорится в сообщении, справочник составлен в соответствии со стандартами, установленными Всемирной метеорологической организацией, и включает многолетние данные, полученные с грузинских метеостанций, и информацию, подготовленную на основе их анализа.

Справочник включает в себя индивидуальные климатические параметры (солнечная радиация, температура воздуха, скорость и направление ветра и так далее) и комплексные климатические характеристики.

В агентстве заявляют, что справочник является важным документом для специалистов сельского хозяйства, энергетики, туризма, транспорта, строительства и климата для эффективного управления экологически уязвимыми отраслями.