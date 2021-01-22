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Городской общественный транспорт - синие автобусы MAN - водитель в маске

В Батуми, Зугдиди, Гори, Поти и Телави с 1 февраля заработает общественный транспорт

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Общество
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (684)
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Помимо транспорта в этих города страны будут открыты школы, заработают магазины и крупные торговые центры

ТБИЛИСИ, 22 янв — Sputnik. Правительство Грузии с 1 февраля снимает ряд ограничений, введенных в стране в связи с пандемией коронавируса. Об этом журналистам сообщила вице-премьер - министр регионального развития и инфраструктуры Майя Цкитишвили.

«У нас есть возможность смягчить точечные ограничения. В частности, сегодня на координационном совете было принято решение с первого февраля в Батуми, Зугдиди, Гори, Поти и Телави восстановить работу муниципального транспорта, школ, магазинов и торговых центров», - заявила Цкитишвили.

Вместе с тем восстановление работы детских садов, профучилищ и возвращение студентов в вузы в этих городах планируется с 1 марта, но будет зависеть от эпидемиологической ситуации, отметила Цкитишвили.

Эпидемия коронавируса. На входе в ресторан баннер с информацией об обязательном ношении масок
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Бизнес-ассоциация Грузии: после 1 февраля не должно остаться ограничений

До 1 марта в Батуми, Зугдиди, Гори, Поти и Телави будут действовать ограничение на передвижение в ночное время - с 21:00 до 05:00. Также в пяти городах, где пустят транспорт, чтобы ограничить мобильность, в выходные дни он работать не будет, как и магазины и объекты питания.

Вице-премьер также сообшила, что в Аджарии с 1 февраля будет возможна работа открытых кафе и ресторанов. Т.е. объекты питания смогут обслуживать своих клиентов в открытых пространствах. Однако, ограничение на проведение многолюдных свадеб и других торжеств остается в силе.

В других регионах рестораны и объекты питания, в том числе в гостиницах, продолжат работу на вынос с соблюдением тех правил, которые действуют на сегодня.

До 1 марта в силе ограничение на работу междугородного транспорта.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (684)


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