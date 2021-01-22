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Ночной Тбилиси - старый город, Метехская церковь и Нарикала

Запрет на ночное передвижение в Грузии продлен до 1 марта

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Общество
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210122/250678607/Zapret-na-nochnoe-peredvizhenie-v-Gruzii-prodlen-do-1-marta.html

Гости и жители Грузии не могут передвигаться на улице ночью без специального разрешения

ТБИЛИСИ, 22 янв — Sputnik. Запрет на ночное передвижение в Грузии продлен до 1 марта, сообщила вице-премьер страны, министр регионального развития и инфраструктуры Майя Цкитишвили.

Решение было принято по итогам заседания координационного совета по борьбе с коронавирусом.

В частности, гостям и жителям нашей страны не разрешено выходить на улицу с 21:00 до 05:00 по тбилисскому времени.

"Также в пяти городах, где пустят транспорт (Батуми, Зугдиди, Гори, Поти и Телави – ред.), чтобы ограничить мобильность, в выходные дни не будет работать транспорт, а магазины и объекты питания будут работать онлайн", – сказала Цкитишвили.

По ее словам, до 1 марта будет ограничен и междугородний транспорт.

 



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