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Зеленый пассажирский автобус едет по проспекту Агмашенебели

Транспорт и школы в Тбилиси возобновят работу 1 марта

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Общество
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (684)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210122/250678647/Transport-i-shkoly-v-Tbilisi-vozobnovyat-rabotu-1-marta.html

Торговые центры, а также вещевые рынки в грузинской столице откроются с 1 февраля

ТБИЛИСИ, 22 янв — Sputnik. Общественный транспорт и учебные заведения в Тбилиси смогут возобновить работу с 1 марта этого года, сообщила вице-премьер Грузии, министр регионального развития и инфраструктуры Майя Цкитишвили на брифинге в пятницу.

"Функционирование школ и муниципального транспорта запланировано с 1 марта. Все открытые и закрытые рынки в городах откроются с 15 февраля", – сказала Цкитишвили.

В таком же порядке ограничения будут сняты в городах Кутаиси и Рустави.

Что касается Батуми, Зугдиди, Гори, Поти и Телави, здесь работа общественного транспорта, школ, магазинов и торговых центров будет восстановлена уже с 1 февраля.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (684)


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