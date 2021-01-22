С 1 февраля торговые центры и вещевые рынки откроются также в Кутаиси и Рустави

ТБИЛИСИ, 22 янв — Sputnik. Торговые центры в Тбилиси откроются с 1 февраля этого года, сообщила вице-премьер Грузии, министр регионального развития и инфраструктуры Майя Цкитишвили на брифинге в пятницу.

"Торговые центры в Тбилиси откроются 1 февраля. Все открытые и закрытые рынки в Тбилиси откроются с 15 февраля. Функционирование школ и муниципального транспорта запланировано с 1 марта", – сказала Цкитишвили.

В таком же порядке ограничения будут сняты в городах Кутаиси и Рустави.

Что касается Батуми, Зугдиди, Гори, Поти и Телави, здесь работа общественного транспорта, школ, магазинов и торговых центров будет восстановлена уже с 1 февраля.