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Эпидемия коронавируса - мужчина в маске зимой идет по улице

Когда и где снимаются ковид-ограничения в Грузии: полный список

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Общество
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Sputnik Грузия
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Когда и где заработают общественный транспорт, учебные заведения, а также торговые центры – график снятия ограничений

ТБИЛИСИ, 22 янв — Sputnik. Правительство Грузии в пятницу приняло решение смягчить ограничения, действующие в стране в связи с пандемией коронавируса. 

Sputnik Грузия представляет вам полный план правительства.

С 1 февраля:

  • Возобновляются регулярные рейсы
  • Возобновляется движение муниципального транспорта и обучение в школах в пяти городах Грузии – Батуми, Зугдиди, Гори, Поти и Телави
  • По всей стране начинают работать все магазины и торговые центры
  • Начинают работать открытые объекты питания в Аджарии
  • В Батуми, Гори, Телави, Поти и Телави вводится т. н. "карантин выходного дня", когда в субботу и воскресенье не будет ходить общественный транспорт и не будут работать кафе, рестораны, магазины и рынки

С 15 февраля:

  • Возобновляют работу все вещевые рынки

Сохранившиеся ограничения:

  • Запрет на работу общественного транспорта в Тбилиси, Рустави и Кутаиси
  • Запрет на междугородний транспорт
  • Запрет на работу зимних курортов
  • Запрет на передвижение с 21:00 до 05:00
  • Обязательный масочный режим
  • Запрет на проведение массовых мероприятий
  • Запрет на работу спортзалов и бассейнов

С 1 марта:

  • Возобновляет работу общественный транспорт в Тбилиси, Рустави и Кутаиси
  • Возобновляют работу школы и детские сады по всей Грузии
  • Возобновляют работу вузы и профессиональные училища
  • Начинает работу междугородний транспорт 
  • Возобновляют работу зимние курорты
  • Снимается запрет на передвижение с 21:00 до 05:00

В правительстве отметили, что в этот план могут быть внесены корректировки с учетом эпидемиологической ситуации в стране.

Теги:
Коронавирус COVID-2019, Грузия


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