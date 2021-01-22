Когда и где снимаются ковид-ограничения в Грузии: полный список

Когда и где заработают общественный транспорт, учебные заведения, а также торговые центры – график снятия ограничений

ТБИЛИСИ, 22 янв — Sputnik. Правительство Грузии в пятницу приняло решение смягчить ограничения, действующие в стране в связи с пандемией коронавируса.

Sputnik Грузия представляет вам полный план правительства.

С 1 февраля:

Возобновляются регулярные рейсы

Возобновляется движение муниципального транспорта и обучение в школах в пяти городах Грузии – Батуми, Зугдиди, Гори, Поти и Телави

По всей стране начинают работать все магазины и торговые центры

Начинают работать открытые объекты питания в Аджарии

В Батуми, Гори, Телави, Поти и Телави вводится т. н. "карантин выходного дня", когда в субботу и воскресенье не будет ходить общественный транспорт и не будут работать кафе, рестораны, магазины и рынки

С 15 февраля:

Возобновляют работу все вещевые рынки

Сохранившиеся ограничения:

Запрет на работу общественного транспорта в Тбилиси, Рустави и Кутаиси

Запрет на междугородний транспорт

Запрет на работу зимних курортов

Запрет на передвижение с 21:00 до 05:00

Обязательный масочный режим

Запрет на проведение массовых мероприятий

Запрет на работу спортзалов и бассейнов

С 1 марта:

Возобновляет работу общественный транспорт в Тбилиси, Рустави и Кутаиси

Возобновляют работу школы и детские сады по всей Грузии

Возобновляют работу вузы и профессиональные училища

Начинает работу междугородний транспорт

Возобновляют работу зимние курорты

Снимается запрет на передвижение с 21:00 до 05:00

В правительстве отметили, что в этот план могут быть внесены корректировки с учетом эпидемиологической ситуации в стране.