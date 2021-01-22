Когда и где снимаются ковид-ограничения в Грузии: полный список

ТБИЛИСИ, 22 янв — Sputnik. Правительство Грузии в пятницу приняло решение смягчить ограничения, действующие в стране в связи с пандемией коронавируса.
Sputnik Грузия представляет вам полный план правительства.
С 1 февраля:
- Возобновляются регулярные рейсы
- Возобновляется движение муниципального транспорта и обучение в школах в пяти городах Грузии – Батуми, Зугдиди, Гори, Поти и Телави
- По всей стране начинают работать все магазины и торговые центры
- Начинают работать открытые объекты питания в Аджарии
- В Батуми, Гори, Телави, Поти и Телави вводится т. н. "карантин выходного дня", когда в субботу и воскресенье не будет ходить общественный транспорт и не будут работать кафе, рестораны, магазины и рынки
С 15 февраля:
- Возобновляют работу все вещевые рынки
Сохранившиеся ограничения:
- Запрет на работу общественного транспорта в Тбилиси, Рустави и Кутаиси
- Запрет на междугородний транспорт
- Запрет на работу зимних курортов
- Запрет на передвижение с 21:00 до 05:00
- Обязательный масочный режим
- Запрет на проведение массовых мероприятий
- Запрет на работу спортзалов и бассейнов
С 1 марта:
- Возобновляет работу общественный транспорт в Тбилиси, Рустави и Кутаиси
- Возобновляют работу школы и детские сады по всей Грузии
- Возобновляют работу вузы и профессиональные училища
- Начинает работу междугородний транспорт
- Возобновляют работу зимние курорты
- Снимается запрет на передвижение с 21:00 до 05:00
В правительстве отметили, что в этот план могут быть внесены корректировки с учетом эпидемиологической ситуации в стране.