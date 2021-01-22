Когда школьники в Грузии смогут сесть за парты – ответ министра

Сейчас образовательный процесс в десяти больших городах страны идет в дистанционном режиме, но с 1 февраля дети смогут ходить в школу повсеместно, кроме Тбилиси, Кутаиси и Рустави, естественно, с соблюдением всех мер безопасности

ТБИЛИСИ, 22 янв — Sputnik. Образовательный процесс по всей Грузии, кроме Тбилиси, Кутаиси и Рустави, вернется к привычному режиму и ученики сядут за парты с 1 февраля, заявил на брифинге глава Минобразования Михаил Чхенкели.

В Грузии возобновляется учеба, в крупных городах – дистанционно>>

"Что касается Тбилиси, Кутаиси и Рустави, учебный процесс в классах начнется с 1 марта, разумеется, это зависит от эпидситуации. 15 февраля произойдет еще одна важная оценка эпидситуации, и если показатель инфицирования за 7 дней будет снижен до 4%, то начнутся процедуры дальнейшего смягчения ограничений", – сказал Чхенкели.

Вместе с тем министр сообщил, что в тех школах, где будет возобновлен учебный процесс, педагоги будут проходить регулярное тестирование – раз в две недели.

"Цель ведомства, чтобы учебный процесс проходил в естественной среде, в школе, в классных комнатах. Однако, на второй чаше весов здоровье детей, поэтому решения принимаются с учетом этих факторов", – заявил Чхенкели.

С 18 января образовательный процесс в десяти больших городах Грузии – Тбилиси, Кутаиси, Рустави, Телави, Зугдиди, Зестафони, Гори, Поти, Марнеули и Гардабани – возобновился после зимних каникул в дистанционном режиме, а в остальных городах и регионах дети смогли вернуться в школы.

По данным министерства, школы, где второй семестр будет проходить в классных комнатах, полностью оснащены средствами профилактики коронавируса, дистанционными бесконтактными термометрами и дезинфицирующими средствами.

В целях снижения заражаемости коронавирусом в стране, по решению Межведомственного координационного совета, обучение в первом семестре велось дистанционно.

Кроме того, действующие ограничения для детских садов, профучилищ и вузов, остаются в силе до 1 марта.