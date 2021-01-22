Амнистия в Грузии коснется уголовных штрафов на 6 млн долларов

От штрафа полностью освобождаются лица, приговор которым был вынесен до октября 2012 года и штрафы которых до сих пор не изъяты

ТБИЛИСИ, 22 янв — Sputnik. Национальное бюро исполнения приступило к отмене уголовных штрафов, согласно закону "Об амнистии".

Парламент Грузии утвердил закон "Об амнистии" 11 января. По информации Национального бюро исполнения, амнистия коснется 5 440 текущих уголовных штрафов на общую сумму 20 миллионов лари (более 6 миллиона долларов).

В Грузии вступил в силу закон "Об амнистии">>

Как говорится в сообщении Национального бюро, от штрафа полностью освобождаются лица, приговор которым суд вынес до октября 2012 года и штрафы которых до сих пор не изъяты.

Если решение суда было исполнено частично, амнистия коснется только части штрафа.

Процесс исполнения в отношении освобожденных от уголовной ответственности и уголовного наказания лиц будет завершен 25 января.

Закон об амнистии вступил в силу 12 января, и на его исполнение отводится месяц. За это время суды должны будут рассматривать дело каждого из амнистированных.

Кто попадает под амнистию

Согласно закону, от уголовной ответственности и приговоров будут полностью освобождены лица, осужденные за нанесение легких телесных повреждений в состоянии аффекта, во время ареста, во время самообороны или по неосторожности.

Также на свободу выйдут осужденные за фальсификацию товаров, их транспортировку или реализацию; нарушение бухгалтерского учета; нарушение правил таможенных перевозок; неосторожное хранение оружия; хулиганство; нарушения строительных, горных работ, которое не повлекло причинение смерти; нарушения безопасности на объекте, связанном с электроэнергией, нефтью, газом; несоблюдение правил пожарной безопасности без причинения серьезного ущерба или смерти.

Кроме того, амнистия коснется и осужденных на незаконное изготовление, приобретение, хранение или перевоз психотропных веществ, наркотических веществ в малых дозах и конопли.

На свободу выйдут и те, кто осужден за нарушение правил безопасности транспортного движения, не завершившееся причинением тяжкого вреда или смерти.

Коснется амнистия и осужденных за незаконную охоту и рыбалку, дезертирство, уклонение от службы в армии и повреждение или уничтожение военного имущества. Также смогут выйти на свободу те, кто впервые совершил такие преступления, как воровство и незаконное хранение охотничьих и спортивных ружей.

Освободить в случае согласия потерпевших могут осужденных, которые приговорены за нанесение легкого вреда здоровью, насилие, обман потребителей, нарушение правил безопасности, повлекшее причинение тяжелого вреда здоровью.

Также согласие потерпевшего потребуется для освобождения впервые осужденных за мошенничество, присвоение или растрату, а также уничтожение или повреждение чужой вещи.

Закон также предполагает освобождение в случае возмещения ущерба осужденным за повреждение чужой вещи, вызвавшее причинение смерти, незаконное получение кредита или злоупотребление чеком или кредитной картой.

Кроме того, наполовину срок будет сокращен осужденным за незаконное хранение и приобретение наркотиков, изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг, исполнительную деятельность без лицензии, изготовление или использование поддельных акцизных марок, нанесение вреда здоровью средней тяжести, воровство с проникновением в закрытое помещение, мошенничество в крупном размере или группой лиц, присвоение или растрату, сокрытие имущества от кредиторов.

На четверть будет сокращен срок осужденным за незаконный оборот валюты, халатное хранение охотничьего оружия, нарушение правил перевоза легковоспламеняющихся и взрывчатых веществ, незаконное хранение и приобретение наркотических средств в особо крупном размере, угрозу, нарушение правил перевоза товаров через таможенную границу, уклонение от налогов, провокацию преступления.

Предполагает амнистия и послабление срока для осужденных за наркопреступления на бессрочное заключение – его заменят лишением свободы на 20 лет.