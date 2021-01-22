18:29 22 Января 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.0064
  • 100 RUB4.4826
  • USD3.3010
Поиск
Фемида - богиня правосудия

В Грузии хотят популяризовать институт медиации

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Общество
Получить короткую ссылку
8 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210122/250680818/V-Gruzii-khotyat-populyarizovat-institut-mediatsii.html

Медиация - это альтернатива длительным судебным тяжбам, более простая и быстрая возможность разрешения споров и урегулирования семейных конфликтов с участием независимого посредника

ТБИЛИСИ, 22 янв — Sputnik. С целью популяризации медиации как альтернативного механизма разрешения споров Агентство государственной заботы и помощи жертвам и пострадавшим от треффикинга и Ассоциация медиаторов Грузии оформили меморандум о сотрудничестве, сообщила пресс-служба Агентства.

Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе
FB / Mamuka Bakhtadze
В Грузии разгрузят суды от малых тяжб

Меморандум направлен на сотрудничество по внедрению и популяризации медиации как альтернативного механизма решения споров для своевременного и эффективного их разрешения.

Документ подписали директор Агентства Мери Маглаперидзе, и председатель Ассоциации медиаторов Ираклий Кандашвили.

"Наше сотрудничество в рамках меморандума еще больше улучшит предоставление информации целевым группам и повысит осведомленность о важности разрешения семейных споров посредством медиации как эффективного, гибкого и быстрого  метода разрешения споров, что, в свою очередь, сократит продолжительность споров и позволит миром решить проблемные вопросы. Нужно всегда помнить, что в конфликтах между родителями больше всего страдают дети", - сказала Маглаперидзе.

Стороны планируют реализовывать совместные проекты, конференции и другие мероприятия, совместно организовать обучающие курсы, разрабатывать и издавать совместные публикации.

Парламент принял закон "О медиации", целью которого является решение споров без суда при включенности медиаторов, в 2019 году.



Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Батуми в снегу зимой - заснеженные дорожки в парке у бульвара
Редкое зрелище: пальмы среди снега в Батуми - фото
Нюх на COVID-19: могут ли собаки распознать зараженных коронавирусом?
Нюх на COVID-19: могут ли собаки распознать зараженных коронавирусом?
Госбюджет Грузии: на что распределят миллиарды
Госбюджет Грузии: на что распределят миллиарды
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться