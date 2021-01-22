В Грузии хотят популяризовать институт медиации

Медиация - это альтернатива длительным судебным тяжбам, более простая и быстрая возможность разрешения споров и урегулирования семейных конфликтов с участием независимого посредника

ТБИЛИСИ, 22 янв — Sputnik. С целью популяризации медиации как альтернативного механизма разрешения споров Агентство государственной заботы и помощи жертвам и пострадавшим от треффикинга и Ассоциация медиаторов Грузии оформили меморандум о сотрудничестве, сообщила пресс-служба Агентства.

Меморандум направлен на сотрудничество по внедрению и популяризации медиации как альтернативного механизма решения споров для своевременного и эффективного их разрешения.

Документ подписали директор Агентства Мери Маглаперидзе, и председатель Ассоциации медиаторов Ираклий Кандашвили.

"Наше сотрудничество в рамках меморандума еще больше улучшит предоставление информации целевым группам и повысит осведомленность о важности разрешения семейных споров посредством медиации как эффективного, гибкого и быстрого метода разрешения споров, что, в свою очередь, сократит продолжительность споров и позволит миром решить проблемные вопросы. Нужно всегда помнить, что в конфликтах между родителями больше всего страдают дети", - сказала Маглаперидзе.

Стороны планируют реализовывать совместные проекты, конференции и другие мероприятия, совместно организовать обучающие курсы, разрабатывать и издавать совместные публикации.

Парламент принял закон "О медиации", целью которого является решение споров без суда при включенности медиаторов, в 2019 году.