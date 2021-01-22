На центральной автомагистрали Грузии ограничено движение

На трех участках магистрали, из-за ремонтных работ по исправлению деформаций, дорога будет суженной на одну полосу

ТБИЛИСИ, 22 янв — Sputnik. Из-за затянувшихся ремонтных работ введенные ограничения на мосту через реку Кстани трасы Тбилиси-Сенаки -Леселидзе продлятся до 28 февраля, сообщает департамент автомобильных дорог Грузии.

Ограничения будут действовать на 41 километре дороги, 56 и 57 километрах.

Эти участки полностью откроются 28 февраля. До этого движение будет регулировать патрульная полиция.

Трасса Тбилиси-Сенаки-Леселидзе является частью автомагистрали Восток-Запад, или Европейской транзитной дорогой Е-60. Она является вторым по величине европейским транзитным коридором, который начинается в Бресте (Франция) и заканчивается в Иркештаме (Киргизия). В Грузии Е-60 начинается на границе с Азербайджаном и заканчивается на побережье Черного моря близ порта Поти. На территории Грузии длина коридора составляет 392 километра.