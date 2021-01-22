Вице-премьер: Грузия пока не откроет сухопутные границы

Власти Грузии считают, что в соседних странах показатели вируса характеризуются намного более высокой динамикой распространения

ТБИЛИСИ, 22 янв — Sputnik. Грузия не будет пока открывать сухопутные границы 1 февраля, заявила первый вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Майя Цкитишвили.

В пятницу власти Грузии исходя из эпидемической ситуации решили снять с 1 февраля запрет на регулярные полеты, который действовал с марта 2020 года.

"В соседних странах показатели вируса характеризуются намного более высокой динамикой распространения, чем в Грузии, поэтому открытие сухопутных границ значительно увеличит риски ввоза вируса в страну", - заявила Цкитишвили в эфире Первого канала.

По ее словам, воздушное пространство дает больше возможности контролировать инфекцию.

"Мы требуем ПЦР-тесты, авиакомпании также соблюдают стандарты безопасности, к тому же с определенными странами у нас есть "зеленый коридор" переговоров, который подразумевает правила принятия гостей друг от друга", - добавила Цкитишвили.

Грузия приостановила регулярное авиасообщение по всем направлениям в середине марта, когда Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавирусной инфекции пандемией. Из Грузии и обратно осуществлялись только спецрейсы, направленные на возвращение граждан страны на родину. С середины лета началось восстановление регулярных рейсов. Но из-за ухудшения эпидситуации запрет был продлен.