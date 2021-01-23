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Батуми в снегу зимой - чайки над Черным морем в порту

Аджария готовится к снятию ограничений

© Sputnik / Seyran Baroyan
Общество
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (690)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210123/250684579/Adzhariya-gotovitsya-k-snyatiyu-ogranicheniy.html

Главный акцент будет сделан на соблюдение всех рекомендаций и сохранение эпидемиологической обстановки в автономии

ТБИЛИСИ, 23 янв — Sputnik. Глава правительства Аджарской автономной республики Торнике Рижвадзе обсудил с главами районов меры по снятию ограничений в автономии, сообщает пресс-служба правительства Аджарии.

С 1 февраля в Батуми начинают работать транспорт, школы и детские сады. Также в Аджарии открываются торговые центры и рестораны.

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© Sputnik / Alexander Imedashvili
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"Руководители министерств получили соответствующие задания по обеспечению до 1 февраля готовности человеческого и инфраструктурного ресурса, чтобы мы смогли максимально эффективно восстановить процесс обучения в школах, а также работу транспорта и объектов питания", – сказал Рижвадзе.

По его словам, главный акцент будет сделан на соблюдение всех рекомендаций и сохранение эпидемиологической обстановки в автономии.

Несмотря на снятие ограничений, правительство Грузии приняло решение ужесточить протокол тестирования для работников открываемых сфер. Так каждый работник торгового центра или объекта питания каждые две недели должен проходить тестирование на коронавирус. Тоже самое касается педагогов и водителей транспорта.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (690)
Теги:
Коронавирус COVID-2019, Пандемия, Торнике Рижвадзе, Грузия, Аджария


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