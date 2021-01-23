Аджария готовится к снятию ограничений

Главный акцент будет сделан на соблюдение всех рекомендаций и сохранение эпидемиологической обстановки в автономии

ТБИЛИСИ, 23 янв — Sputnik. Глава правительства Аджарской автономной республики Торнике Рижвадзе обсудил с главами районов меры по снятию ограничений в автономии, сообщает пресс-служба правительства Аджарии.

С 1 февраля в Батуми начинают работать транспорт, школы и детские сады. Также в Аджарии открываются торговые центры и рестораны.

"Руководители министерств получили соответствующие задания по обеспечению до 1 февраля готовности человеческого и инфраструктурного ресурса, чтобы мы смогли максимально эффективно восстановить процесс обучения в школах, а также работу транспорта и объектов питания", – сказал Рижвадзе.

По его словам, главный акцент будет сделан на соблюдение всех рекомендаций и сохранение эпидемиологической обстановки в автономии.

Несмотря на снятие ограничений, правительство Грузии приняло решение ужесточить протокол тестирования для работников открываемых сфер. Так каждый работник торгового центра или объекта питания каждые две недели должен проходить тестирование на коронавирус. Тоже самое касается педагогов и водителей транспорта.