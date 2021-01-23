12:25 23 Января 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.0228
  • 100 RUB4.4121
  • USD3.3044
Поиск
Эпидемия коронавируса - мужчина в маске зимой идет по улице

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 998

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Общество
Получить короткую ссылку
Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (691)
41201
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/01/16/250676309.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210123/250684929/Chislo-infitsirovannykh-koronavirusom-v-Gruzii-uvelichilos-za-sutki-na-998.html

За последние 24 часа от коронавируса скончались 16 человек, из ковид-клиник страны выписаны 1 892 пациента

ТБИЛИСИ, 23 янв — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 998. Скончались 16 человек.

По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 252 972 случая заражения.

Эпидемия коронавируса - мужчина в маске зимой идет по улице
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Когда и где снимаются ковид-ограничения в Грузии: полный список

Вместе с тем за последние 24 часа ковид-клиники покинули 1 892 человека, с начала пандемии вылечились 240 629 пациентов. Скончались 3 038.

За сутки сделано 16 267 тестов, в том числе 8 855 на антиген и 7 412 ПЦР-тестов.

В карантине в данное время находятся 530 человек, в стационарах – 3 302, в ковид-гостиницах – 444.

41 гражданин Грузии доставлены на лечение из других стран.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (691)
Теги:
общество, Грузия, Коронавирус COVID-2019, Пандемия


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Батуми в снегу зимой - заснеженные дорожки в парке у бульвара
Редкое зрелище: пальмы среди снега в Батуми - фото
В Венгрию поставят 2 миллиона доз вакцины Спутник V - видео
В Венгрию поставят два миллиона доз вакцины "Спутник V" - видео
Госбюджет Грузии: на что распределят миллиарды
Госбюджет Грузии: на что распределят миллиарды
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться