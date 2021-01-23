Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 998

За последние 24 часа от коронавируса скончались 16 человек, из ковид-клиник страны выписаны 1 892 пациента

ТБИЛИСИ, 23 янв — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 998. Скончались 16 человек.

По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 252 972 случая заражения.

Вместе с тем за последние 24 часа ковид-клиники покинули 1 892 человека, с начала пандемии вылечились 240 629 пациентов. Скончались 3 038.

За сутки сделано 16 267 тестов, в том числе 8 855 на антиген и 7 412 ПЦР-тестов.

В карантине в данное время находятся 530 человек, в стационарах – 3 302, в ковид-гостиницах – 444.

41 гражданин Грузии доставлены на лечение из других стран.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля.