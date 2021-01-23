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Ковид-география Грузии: где фиксируется больше всего случаев

© Sputnik / Goga Vardzieli
Общество
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (692)
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Sputnik Грузия
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По последним данным, в Грузии состояние 649 пациентов расценивается как тяжелое, к аппарату ИВЛ подключены 204 человека

ТБИЛИСИ, 23 янв — Sputnik. Из 998 случаев инфицирования коронавирусом, зафиксированных за последние сутки в Грузии, наибольшее число выявлено в Тбилиси, Имерети и Самегрело - Земо Сванети, говорится в сообщении пресс-службы правительства.

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Согласно данным правительства, в Тбилиси было выявлено 448 новых случаев инфицирования, в Имерети – 170, а в Самегрело - Земо Сванети – 116.

Ситуация в остальных регионах выглядит следующим образом:

                           Регион Число новых случаев
Шида Картли 68
Квемо Картли 51
Кахети 50
Аджария 31
Гурия 31
Мцхета-Мтианети 17
Самцхе-Джавахети 13
Рача-Лечхуми и Квемо Сванети 3

В настоящее время в Грузии зарегистрировано 9 729 активных случаев заражения, 3 302 пациента проходят лечение в клиниках, в ковид-гостиницах размещены 444 человека, 5 533 человека проходят лечение от вируса на дому.

Состояние 649 пациентов расценивается как тяжелое, к аппарату ИВЛ подключены 204 человека.

Первый случай коронавируса был выявлен в Грузии 26 февраля. На сегодняшний день общее число зараженных достигло 252 972, из которых выздоровели 240 629, а скончались 3 038.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (692)
Теги:
Коронавирус COVID-2019, Пандемия, Грузия, Вакцина


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