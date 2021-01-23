Ковид-география Грузии: где фиксируется больше всего случаев

ТБИЛИСИ, 23 янв — Sputnik. Из 998 случаев инфицирования коронавирусом, зафиксированных за последние сутки в Грузии, наибольшее число выявлено в Тбилиси, Имерети и Самегрело - Земо Сванети, говорится в сообщении пресс-службы правительства.
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Согласно данным правительства, в Тбилиси было выявлено 448 новых случаев инфицирования, в Имерети – 170, а в Самегрело - Земо Сванети – 116.
Ситуация в остальных регионах выглядит следующим образом:
|Регион
|Число новых случаев
|Шида Картли
|68
|Квемо Картли
|51
|Кахети
|50
|Аджария
|31
|Гурия
|31
|Мцхета-Мтианети
|17
|Самцхе-Джавахети
|13
|Рача-Лечхуми и Квемо Сванети
|3
В настоящее время в Грузии зарегистрировано 9 729 активных случаев заражения, 3 302 пациента проходят лечение в клиниках, в ковид-гостиницах размещены 444 человека, 5 533 человека проходят лечение от вируса на дому.
Состояние 649 пациентов расценивается как тяжелое, к аппарату ИВЛ подключены 204 человека.
Первый случай коронавируса был выявлен в Грузии 26 февраля. На сегодняшний день общее число зараженных достигло 252 972, из которых выздоровели 240 629, а скончались 3 038.