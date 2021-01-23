Ходите пешком: у мэрии Тбилиси проходит акция против запрета на общественный транспорт

Участники акции утверждают, что не пропустят машины, которые захотят въехать на парковку мэрии Тбилиси или выехать из нее

ТБИЛИСИ, 23 янв — Sputnik. Представители молодежного крыла "Лейбористкой партии Грузии" перекрыли въезд на парковку мэрии Тбилиси в знак протеста против продления запрета на общественный транспорт.

По решению правительства Грузии, в Тбилиси, Кутаиси и Рустави общественный транспорт не будет работать до 1 марта.

"Мы требуем снять регуляции, которые коснулись бедного слоя населения. Пусть Каха Каладзе вместе с другими чиновниками и министрами ходит на работу каждый день пешком десятки километров и посмотрит, как живут обычные люди", – сказал один из участников акции Мамука Джугели журналистам.

По его словам, участники акции не пропустят машины, которые выезжают из мэрии Тбилиси.

Протестующие привязали себя друг к другу цепями, создав живую цепь перед въездом на парковку.

Запрет на общественный транспорт в Грузии коснулся в основном самого бедного слоя населения, которое не может себе позволить приобрести и содержать автомобиль. На фоне выросших цен на такси очередное продление запрета вызвало массовый протест населения. Для имеющих собственные машины междугороднее сообщение, как и передвижение по городу, свободно.