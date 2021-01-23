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Здание мэрии в столице Грузии

Ходите пешком: у мэрии Тбилиси проходит акция против запрета на общественный транспорт

© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Общество
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210123/250687207/Khodite-peshkom-u-merii-Tbilisi-prokhodit-aktsiya-protiv-zapreta-na-obschestvennyy-transport.html

Участники акции утверждают, что не пропустят машины, которые захотят въехать на парковку мэрии Тбилиси или выехать из нее

ТБИЛИСИ, 23 янв — Sputnik. Представители молодежного крыла "Лейбористкой партии Грузии" перекрыли въезд на парковку мэрии Тбилиси в знак протеста против продления запрета на общественный транспорт.

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По решению правительства Грузии, в Тбилиси, Кутаиси и Рустави общественный транспорт не будет работать до 1 марта.

"Мы требуем снять регуляции, которые коснулись бедного слоя населения. Пусть Каха Каладзе вместе с другими чиновниками и министрами ходит на работу каждый день пешком десятки километров и посмотрит, как живут обычные люди", – сказал один из участников акции Мамука Джугели журналистам.

По его словам, участники акции не пропустят машины, которые выезжают из мэрии Тбилиси.

Протестующие привязали себя друг к другу цепями, создав живую цепь перед въездом на парковку.

Запрет на общественный транспорт в Грузии коснулся в основном самого бедного слоя населения, которое не может себе позволить приобрести и содержать автомобиль. На фоне выросших цен на такси очередное продление запрета вызвало массовый протест населения. Для имеющих собственные машины междугороднее сообщение, как и передвижение по городу, свободно.

Теги:
Акция протеста, Тбилиси


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