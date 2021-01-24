Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 546

За последние 24 часа от коронавируса скончались 16 человек, из ковид-клиник страны выписаны 1 456 пациентов

ТБИЛИСИ, 24 янв — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 546. Скончались 17 человек.

По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 253 518 случая заражения. 41 гражданин Грузии доставлен на лечение из других стран.

Вместе с тем за последние 24 часа ковид-клиники покинули 1 456 человек, с начала пандемии вылечились 242 085 пациентов. Скончались 3 055.

За сутки сделано 11 248 тестов, в том числе 4 979 на антиген и 6 269 ПЦР-тестов.

В карантине в настоящее время находятся 511 человек, в стационарах – 3 272, в ковид-гостиницах – 443.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля.