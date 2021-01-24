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Ковид-география Грузии: где выявили больше всего новых инфицированных

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Общество
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (693)
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Sputnik Грузия
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На данном этапе состояние 697 человек расценивается как тяжелое, к аппарату ИВЛ подключены 195 человек

ТБИЛИСИ, 24 янв — Sputnik. Из 546 новых случаев инфицирования коронавирусом 285 выявлены в Тбилиси, об этом заявил заместитель начальника оперативного штаба Межведомственного координационного совета Бердия Сичинава.

Статистика по регионам выглядит следующим образом:

Регион Число новых случаев
Имерети 80
Кахети 34
Шида Картли 32
Самегрело и Земо Сванети 31
Аджария 30
Квемо Картли 21
Гурия 14
Самцхе-Джавахети 14
Мцхета-Мтианети 5
Рача-Лечхуми и Квемо Сванети 0

В настоящее время в стране зарегистрировано 8 352 активных случая заражения, из которых 3 272 человека проходят лечение в клиниках, 443 в ковид-гостиницах, 4 637 лечатся на дому. 511 человек остаются в зонах карантина.

На данном этапе состояние 697 человек расценивается как тяжелое, к аппарату ИВЛ подключены 195 человек, из них 144 - в Тбилиси, двое в Аджарии, 24 в Имерети.

Первый случай инфицирования коронавирусом зарегистрировали в Грузии 26 февраля 2020 года. С момента начала пандемии в стране выявили 253 518 случаев из них 546 за минувшие сутки, выздоровели 242 085 пациентов, скончались 355 граждан.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (693)
Теги:
Коронавирус COVID-2019, Вакцина, Грузия


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