Ковид-география Грузии: где выявили больше всего новых инфицированных

ТБИЛИСИ, 24 янв — Sputnik. Из 546 новых случаев инфицирования коронавирусом 285 выявлены в Тбилиси, об этом заявил заместитель начальника оперативного штаба Межведомственного координационного совета Бердия Сичинава.
Статистика по регионам выглядит следующим образом:
|Регион
|Число новых случаев
|Имерети
|80
|Кахети
|34
|Шида Картли
|32
|Самегрело и Земо Сванети
|31
|Аджария
|30
|Квемо Картли
|21
|Гурия
|14
|Самцхе-Джавахети
|14
|Мцхета-Мтианети
|5
|Рача-Лечхуми и Квемо Сванети
|0
В настоящее время в стране зарегистрировано 8 352 активных случая заражения, из которых 3 272 человека проходят лечение в клиниках, 443 в ковид-гостиницах, 4 637 лечатся на дому. 511 человек остаются в зонах карантина.На данном этапе состояние 697 человек расценивается как тяжелое, к аппарату ИВЛ подключены 195 человек, из них 144 - в Тбилиси, двое в Аджарии, 24 в Имерети.
Первый случай инфицирования коронавирусом зарегистрировали в Грузии 26 февраля 2020 года. С момента начала пандемии в стране выявили 253 518 случаев из них 546 за минувшие сутки, выздоровели 242 085 пациентов, скончались 355 граждан.