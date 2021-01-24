Сколько доз вакцины планируют завезти в Грузию в феврале

Для полного открытия экономики нужно вакцинировать 60% взрослого населения, на что может потребоваться 164 миллиона лари

ТБИЛИСИ, 24 янв — Sputnik. В феврале Грузия рассчитывает получить 20 тысяч доз вакцины от коронавируса, предположительно, это должна быть вакцина Pfizer (американо-немецкого производства), заявил руководитель Научно-практического центра инфекционной патологии, СПИДа и клинической иммунологии Тенгиз Церцвадзе.

По его словам, в первую очередь должны вакцинировать медицинских работников. Затем, к концу апреля предполагается ввезти Astrazeneca -вакцину британского производства в больших количествах - это около 150 тысяч доз, и использовать ее для медицинским работников и лиц старше 75 лет.

"После постепенной отмены ограничений произойдет ввоз вакцины, и к концу года мы надеемся вакцинировать 60% населения. В этом случае распространение прекратится, некоторые люди будут инфицированы, но распространения больше не будет", - сказал Церцвадзе в эфире телеканала Imedi.

Для полного открытия экономики нужно вакцинировать 60% взрослого населения. На это может потребоваться около 164 миллионов лари (50 миллионов долларов).

Приоритетные группы для вакцинации уже определены и распределены так: вначале сектор здравоохранения, затем персонал и бенефициары учреждений долгосрочного ухода (убежища и так далее), потом население старше 75 лет, население в возрасте 65-74 лет, также население в возрасте 55-64 лет, население с хроническими заболеваниями в возрасте от 18 до 54 лет. Далее планируется вакцинация остального населения, в том числе и тех жителей Грузии, которые уже перенесли вирус.