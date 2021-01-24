Инфекционист: Грузия одной из первых стран мира победит СПИД

Грузия является лидером в реализации Программы ликвидации гепатита С, за которой последует и победа над эпидемией СПИДа

ТБИЛИСИ, 24 янв — Sputnik. Примерно через 10 лет эпидемия СПИДа в мире будет побеждена, и Грузия станет одной из первых стран, где это произойдет, заявил руководитель Научно-практического центра инфекционной патологии, СПИДа и клинической иммунологии Тенгиз Церцвадзе.

По его словам, благодаря современным медикаментам, в крови инфицированных не остается вируса, следовательно невозможна и его передача.

"Сегодня в крови больных СПИДом вируса нет. Он сохраняется только в клетке. Пациентам дают лекарства, которые не могут полностью изгнать вирус из организма, но они сведены к нулю в крови. Если вируса нет в крови, он нейтрализуется как источник передачи. Поэтому мы предполагаем, что к 2030 году эпидемия СПИДа закончится и Грузия станет одной из первых стран, где это произойдет. В то же время мы однозначно будем первой страной, которая положит конец сразу двум эпидемиям - СПИДу и гепатиту С", - сказал директор Инфекционной больницы в эфире телеканала Imedi.

По его словам, Грузия является лидером в реализации Программы ликвидации гепатита С, за которой последует и победа над эпидемией СПИДа.

По данным на сентябрь 2020 года, на учете в Центре инфекционных болезней, СПИДа и клинической иммунологии состоят 8 474 человека с ВИЧ. В том числе 6 326 мужчин и 2 148 женщин. Большинство пациентов в возрасте от 29 до 39 лет. СПИД развился у 4 340 больных, 1 734 скончались.

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В прошлом году АРВ-терапию (лечение вирусных инфекций с помощью медицинских препаратов) прошли 5 220 пациентов, из них 590 из Абхазии. По способам передачи инфекции лидирует инфицирование в результате гетеросексуального контакта - 49,0% (4 150), далее заражение путем инъекции наркотиков - 36,6 % (3 107), 12% (1 020) – МСМ (мужчины, практикующие секс с мужчинами), 1,3% (109) - инфицированы путем вертикальной передачи (от матери к ребенку); 0,5% (41) – реципиенты.