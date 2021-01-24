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Ремонтная бригада меняет трубы на одной из тбилисских улиц

Тысячи жителей в центре Тбилиси окажутся без воды на сутки

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Общество
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Темы:
Социальная сфера в Грузии (328)
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Sputnik Грузия
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Проведенные работы обеспечат альтернативное водоснабжение столичных районов Исани и Чугурети, а также Вазисубани

ТБИЛИСИ, 24 янв — Sputnik. Водораспределительная компания Georgian Water and Power 26 -27 января начинает необходимые технические работы на водопропускном тоннеле Грмагеле-Самгори в Тбилиси для стабилизации водоснабжения города, в связи с чем части абонентов будет прекращено водоснабжение, говорится в заявлении GWP.

Как отмечаю в компании, тоннель является одним из важных объектов, благодаря которому более 40 тысяч абонентов постоянно обеспечиваются высококачественной питьевой водой.

Национальная комиссия по энергетике и водоснабжению СЕМЕК
© Sputnik / Levan Avlabreli
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"В рамках запланированных работ на водном тоннеле будут соединены между собой два магистральных водопровода. Также будут установлены запорная арматура и ключевые колодцы, что позволит компании эффективно управлять водными потоками", - говорится в заявлении.

Проведенные работы обеспечат альтернативное водоснабжение районов Исани и Чугурети, а также Вазисубани, что позволит свести к минимуму ограничение водоснабжения в указанных районах.

Восстановительные работы затронут следующие улицы:

Логотип компании Georgian Water and Power (GWP)
photo: Georgian Water and Power - GWP LTD / FB
Часть районов Тбилиси осталась без воды из-за аварии

С 12:00 26 января до 12:00 27 января в районе Чугурети: улицы Меунаргия, Курдиани, Чикобава, Пиросмани, Дадиани - N1-39 и N2, ул. Тевдоре Мгвдели N1-13 и N2-14, Вокзальная площадь, проспект Тамар Мепе, улицы Клдиашвили, Марджанишвили, Цинамдзгвришвили, Мамардашвили, Химшиашвили, Гоциридзе, Лочини, Конституции и близлежащие улицы.

С 12:00 27 января до 12:00 28 января будет прекращена подача воды в Чугуретском районе: поселение Ивертубани, улица Худадова -N173 (военный поселок), улица Ткекультури, Махатис Агмарти, Алаверди, Туманишвили-Церетели, Канделаки, Мери Шервашидзе, Жордания, Рехи I, II, III и прилегающие улицы. В районе Надзаладеви на улицах Уиараго, Келаптришвили, Носте, Кахиани, Мушата, Дзмоба, Асатиани, Кисисхеви, Кебурия, Качрети и близлежащие улицы.

Следующий этап технических работ запланирован на 4 февраля, подробная информация о которых компания опубликует заранее, 2 февраля.

Темы:
Социальная сфера в Грузии (328)
Теги:
Georgian Water and Power, Тбилиси, Грузия


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