Тысячи жителей в центре Тбилиси окажутся без воды на сутки

Проведенные работы обеспечат альтернативное водоснабжение столичных районов Исани и Чугурети, а также Вазисубани

ТБИЛИСИ, 24 янв — Sputnik. Водораспределительная компания Georgian Water and Power 26 -27 января начинает необходимые технические работы на водопропускном тоннеле Грмагеле-Самгори в Тбилиси для стабилизации водоснабжения города, в связи с чем части абонентов будет прекращено водоснабжение, говорится в заявлении GWP.

Как отмечаю в компании, тоннель является одним из важных объектов, благодаря которому более 40 тысяч абонентов постоянно обеспечиваются высококачественной питьевой водой.

"В рамках запланированных работ на водном тоннеле будут соединены между собой два магистральных водопровода. Также будут установлены запорная арматура и ключевые колодцы, что позволит компании эффективно управлять водными потоками", - говорится в заявлении.

Проведенные работы обеспечат альтернативное водоснабжение районов Исани и Чугурети, а также Вазисубани, что позволит свести к минимуму ограничение водоснабжения в указанных районах.

Восстановительные работы затронут следующие улицы:

С 12:00 26 января до 12:00 27 января в районе Чугурети: улицы Меунаргия, Курдиани, Чикобава, Пиросмани, Дадиани - N1-39 и N2, ул. Тевдоре Мгвдели N1-13 и N2-14, Вокзальная площадь, проспект Тамар Мепе, улицы Клдиашвили, Марджанишвили, Цинамдзгвришвили, Мамардашвили, Химшиашвили, Гоциридзе, Лочини, Конституции и близлежащие улицы.

С 12:00 27 января до 12:00 28 января будет прекращена подача воды в Чугуретском районе: поселение Ивертубани, улица Худадова -N173 (военный поселок), улица Ткекультури, Махатис Агмарти, Алаверди, Туманишвили-Церетели, Канделаки, Мери Шервашидзе, Жордания, Рехи I, II, III и прилегающие улицы. В районе Надзаладеви на улицах Уиараго, Келаптришвили, Носте, Кахиани, Мушата, Дзмоба, Асатиани, Кисисхеви, Кебурия, Качрети и близлежащие улицы.

Следующий этап технических работ запланирован на 4 февраля, подробная информация о которых компания опубликует заранее, 2 февраля.