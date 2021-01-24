Суд оставил под стражей обвиняемого в убийстве соседа в Панкисском ущелье

Защита не настаивала на освобождении подсудимого под залог, так как опасается мести со стороны односельчан

ТБИЛИСИ, 24 янв — Sputnik. Телавский районный суд избрал в качестве меры пресечения для жителя села Дуиси Панкисского ущелья (Ахметский муниципалитет, регион Кахети) Хазира Гаургашвили, который обвиняется в убийстве односельчанина, тюремное заключение.

Суд полностью удовлетворил ходатайство обвинения. В свою очередь, адвокат Гаургашвили Лали Чодришвили не согласилась с доводом обвинения об опасности сокрытия и уничтожения задержанным улик.

Примечательно, что защита не настаивала на освобождении подсудимого под залог, так как опасается мести со стороны односельчан.

На суде выступил и сам обвиняемый.

"Я сожалею о содеянном, но произошло то, что произошло. Я несу ответственность за все перед Богом", - привел слова Гаургашвили телеканал Rustavi2.

Задержанный обвиняется по статье Уголовного кодекса Грузии – "умышленное убийство". Во время ссоры он нанес 12 ударов холодным оружием своему соседу.

Нападавший скрылся с места преступления. Обнаружить его удалось спустя несколько дней.