Несколько сотен человек за сутки нарушили ковид-ограничения в Грузии

Больше всего жители Грузии продолжают нарушать правило ношения масок - за сутки оштрафовано 664 человека

ТБИЛИСИ, 24 янв — Sputnik. За прошедшие сутки в Грузии выявлено 764 нарушения ограничений, введенных в стране из-за пандемии коронавируса, сообщается на сайте министерства внутренних дел.

В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации, с 28 ноября в Грузии действуют строгие ограничения: обязательное ношение масок на улице и ограничение на передвижение с 21:00 до пяти утра. После послабления в период до 8 января МВД Грузии возобновило публикацию ежедневных отчетов о выявленных нарушениях.

Больше всего жители Грузии продолжают нарушать правило ношения масок - за сутки оштрафовано 664 человека. Всем придется выплатить штраф в размере 20 лари (около 6 долларов).

Кроме того, за минувшие сутки полиция привлекла к административной ответственности 100 человек, которых застали на улице после девяти вечера.

Нарушение правил изоляции и карантина влечет за собой административную ответственность и штраф в 2 000 лари (600 долларов) для физического лица и 10 000 лари (3 тысячи долларов) для юридического лица, а повторные штрафы предусматривают уголовную ответственность.

Министерство внутренних дел призывает граждан соблюдать установленные ограничения, в противном случае будут использованы соответствующие меры, предусмотренные законом.