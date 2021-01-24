Когда возобновится учебный процесс в школах Тбилиси, Кутаиси и Рустави

С 18 января образовательный процесс в десяти больших городах Грузии возобновился после зимних каникул в дистанционном режиме, а в остальных городах и регионах дети смогли вернуться в школы

ТБИЛИСИ, 24 янв — Sputnik. Повторная оценка эпидемиологической ситуации будет проведена 15 февраля и по ее результатам будет принято решение о возобновлении учебного процесса в школах Тбилиси, Кутаиси и Рустави, сообщает Министерство образования Грузии.

По данным ведомства, если 7-дневный показатель выявляемости снизится до 4%, будет обсуждено дальнейшее ослабление ограничений. В настоящее время показатель выявляемости составляет примерно 5%.

Решением Межведомственного координационного совета с учетом сложившейся эпидемиологической ситуации с 1 февраля учебный процесс продолжится в классах общеобразовательных школ по всей стране, за исключением трех городов - Тбилиси, Кутаиси и Рустави. На данном этапе в школах Тбилиси, Кутаиси и Рустави учебный процесс планируется вернуть в аудитории с 1 марта.

"В школах, где процесс обучения будет проходить в классах, будет строго соблюдаться медицинский протокол, а учителя будут систематически проходить тестирование раз в 2 недели", - говорится в сообщении.

Что касается детских садов, профессиональных училищ и высших учебных заведений, то, по информации ведомства, действующие регуляции останутся в силе до 1 марта.

Как отмечают в ведомстве, задача министерства - вернуть учебный процесс во всех школах к естественной среде в классные комнаты, однако здоровье учеников, учителей и других сотрудников школы чрезвычайно важно.

С 18 января образовательный процесс в десяти больших городах Грузии – Тбилиси, Кутаиси, Рустави, Телави, Зугдиди, Зестафони, Гори, Поти, Марнеули и Гардабани – возобновился после зимних каникул в дистанционном режиме, а в остальных городах и регионах дети смогли вернуться в школы.