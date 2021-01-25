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Оппозиция устанавливает палатки у здания парламента Грузии 30 ноября 2020 года

Протестное шествие в Тбилиси – часть участников провела ночь в палатках перед парламентом

© Sputnik / STRINGER
Общество
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (704)
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https://sputnik-georgia.ru/society/20210125/250697748/Protestnoe-shestvie-v-Tbilisi--chast-uchastnikov-provela-noch-v-palatkakh-pered-parlamentom.html

Участники акции требуют отмены "комендантского часа" и других ограничений, введенных в стране в связи с пандемией

ТБИЛИСИ, 25 янв — Sputnik. Участники протестного шествия, начавшегося у здания парламента на проспекте Руставели в Тбилиси, вернулась назад и провели ночь в палатках. А это значит, что акция продолжается.

Протестующие требуют снятия ограничений, введенных в стране с 28 ноября после ухудшения эпидемиологической ситуации, в частности, так называемого "комендантского часа", который действует с 21:00 до 5:00 часов и продлен до 1 марта.

Акция оппозиции 14 ноября 2020 года - шествие по проспекту Руставели
© Sputnik / STRINGER
В центре Тбилиси проходит шествие против комендантского часа

Кроме того, участники протестного шествия требуют от властей освободить активиста организации "Альтернатива" Ираклия Пангани, который был задержан накануне в Батуми. Пангани в ходе акции против строительства многоэтажного дома на территории Старого бульвара опрокинул на голову депутату Верховного совета Аджарии Ираклию Чавлеишвили мусорную урну.

Участники акции расценивают задержание Пангани как политическое преследование.

Участники протестного шествия в Тбилиси с проспекта Руставели проследовали сначала к штаб-квартире правящей партии "Грузинская мечта", затем в Ортачала к МВД, а после чего вновь вернулись на площадь перед парламентом.

По словам активистов, если понадобится, они готовы провести в палатках два месяца.

В ходе ночного шествия, несмотря на нарушение комендантского часа, полиция не оштрафовала и не задержала ни одного из участников акции, хотя сопровождала их на всем протяжении маршрута.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (704)
Теги:
Акция, Тбилиси, Грузия


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