Протестное шествие в Тбилиси – часть участников провела ночь в палатках перед парламентом

Участники акции требуют отмены "комендантского часа" и других ограничений, введенных в стране в связи с пандемией

ТБИЛИСИ, 25 янв — Sputnik. Участники протестного шествия, начавшегося у здания парламента на проспекте Руставели в Тбилиси, вернулась назад и провели ночь в палатках. А это значит, что акция продолжается.

Протестующие требуют снятия ограничений, введенных в стране с 28 ноября после ухудшения эпидемиологической ситуации, в частности, так называемого "комендантского часа", который действует с 21:00 до 5:00 часов и продлен до 1 марта.

Кроме того, участники протестного шествия требуют от властей освободить активиста организации "Альтернатива" Ираклия Пангани, который был задержан накануне в Батуми. Пангани в ходе акции против строительства многоэтажного дома на территории Старого бульвара опрокинул на голову депутату Верховного совета Аджарии Ираклию Чавлеишвили мусорную урну.

Участники акции расценивают задержание Пангани как политическое преследование.

Участники протестного шествия в Тбилиси с проспекта Руставели проследовали сначала к штаб-квартире правящей партии "Грузинская мечта", затем в Ортачала к МВД, а после чего вновь вернулись на площадь перед парламентом.

По словам активистов, если понадобится, они готовы провести в палатках два месяца.

В ходе ночного шествия, несмотря на нарушение комендантского часа, полиция не оштрафовала и не задержала ни одного из участников акции, хотя сопровождала их на всем протяжении маршрута.