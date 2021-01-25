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Эпидемия коронавируса - пожилые люди на улице в масках

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 298

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Общество
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (704)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210125/250697791/Chislo-infitsirovannykh-koronavirusom-v-Gruzii-uvelichilos-za-sutki-na-298.html

За последние 24 часа от коронавируса скончались 16 человек, из ковид-клиник страны выписаны 1311 пациентов, а с начала пандемии вылечились 243 396

ТБИЛИСИ, 25 янв — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 298. Скончались 16 человек.

По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 253 816 случаев заражения.

Вместе с тем за последние 24 часа ковид-клиники покинули 1311 человек, с начала пандемии вылечились 243 396 пациентов. Скончался 3071.

За сутки сделано 6868 тестов, в том числе 2686 на антиген и 4182 ПЦР-тестов.

В карантине в данное время находятся 515 человек, в стационарах - 3223, в ковид-гостиницах - 402.

41 гражданин Грузии доставлен на лечение из других стран.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (704)
Теги:
Пандемия, Коронавирус COVID-2019, Грузия


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