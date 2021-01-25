Ковид-география Грузии: где больше инфицированных

Большая часть новых инфицированных коронавирусом в Грузии приходится на столицу - более ста случаев

ТБИЛИСИ, 25 янв — Sputnik. За последние сутки в Грузии вывлено 298 новых случаев инфицирования COVID-19, сообщил заместитель начальника оперативного штаба Межведомственного координационного совета Бердия Сичинава на брифинге в понедельник.

За последние сутки в Грузии провели 6 868 тестов на коронавирус. Большая часть положительных ответов приходится на Тбилиси - 107 новых инфицированных.

Статистика по регионам выглядит следующим образом:

Регион Количество новых случаев COVID-19 Аджария 18 Имерети 44 Квемо Картли 13 Шида Картли 19 Гурия 21 Самегрело-Земо Сванети 32 Кахети 26 Мцхета-Мтианети 6 Самцхе-Джавахети 12 Рача-Лечхуми и Квемо Сванети 0

В настоящее время в стране зарегистрировано 7 323 активных случая заражения, из которых 3 223 человека проходят лечение в клиниках, 402 - в ковид-гостиницах, а 3 698 лечатся на дому.

На данном этапе состояние 706 человек расценивается как тяжелое, к аппарату ИВЛ подключены 195 человек.

Первый случай инфицирования коронавирусом зарегистрировали в Грузии 26 февраля 2020 года. С момента начала пандемии в стране выявили более 250 тысяч случаев, выздоровели 243 396 пациентов, скончался 3 071 гражданин.