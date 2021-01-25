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Акция протеста против ограничений из-за коронавируса у правительственной канцелярии 24 января 2021 года

Ковид-география Грузии: где больше инфицированных

© Sputnik / STRINGER
Общество
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (704)
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Sputnik Грузия
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Большая часть новых инфицированных коронавирусом в Грузии приходится на столицу - более ста случаев

ТБИЛИСИ, 25 янв — Sputnik. За последние сутки в Грузии вывлено 298 новых случаев инфицирования COVID-19, сообщил заместитель начальника оперативного штаба Межведомственного координационного совета Бердия Сичинава на брифинге в понедельник.

За последние сутки в Грузии провели 6 868 тестов на коронавирус. Большая часть положительных ответов приходится на Тбилиси - 107 новых инфицированных.

Статистика по регионам выглядит следующим образом:

 Регион  Количество новых случаев COVID-19 
 Аджария  18
 Имерети  44
 Квемо Картли  13
 Шида Картли  19
 Гурия  21
 Самегрело-Земо Сванети  32
 Кахети  26
 Мцхета-Мтианети  6
Самцхе-Джавахети  12
 Рача-Лечхуми и Квемо Сванети  0

В настоящее время в стране зарегистрировано 7 323 активных случая заражения, из которых 3 223 человека проходят лечение в клиниках, 402 - в ковид-гостиницах, а 3 698 лечатся на дому. 

На данном этапе состояние 706 человек расценивается как тяжелое, к аппарату ИВЛ подключены 195 человек.

Первый случай инфицирования коронавирусом зарегистрировали в Грузии 26 февраля 2020 года. С момента начала пандемии в стране выявили более 250 тысяч случаев, выздоровели 243 396 пациентов, скончался 3 071 гражданин.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (704)


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