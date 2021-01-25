Ковид-география Грузии: где больше инфицированных

ТБИЛИСИ, 25 янв — Sputnik. За последние сутки в Грузии вывлено 298 новых случаев инфицирования COVID-19, сообщил заместитель начальника оперативного штаба Межведомственного координационного совета Бердия Сичинава на брифинге в понедельник.
За последние сутки в Грузии провели 6 868 тестов на коронавирус. Большая часть положительных ответов приходится на Тбилиси - 107 новых инфицированных.
Статистика по регионам выглядит следующим образом:
|Регион
|Количество новых случаев COVID-19
|Аджария
|18
|Имерети
|44
|Квемо Картли
|13
|Шида Картли
|19
|Гурия
|21
|Самегрело-Земо Сванети
|32
|Кахети
|26
|Мцхета-Мтианети
|6
|Самцхе-Джавахети
|12
|Рача-Лечхуми и Квемо Сванети
|0
В настоящее время в стране зарегистрировано 7 323 активных случая заражения, из которых 3 223 человека проходят лечение в клиниках, 402 - в ковид-гостиницах, а 3 698 лечатся на дому.
На данном этапе состояние 706 человек расценивается как тяжелое, к аппарату ИВЛ подключены 195 человек.
Первый случай инфицирования коронавирусом зарегистрировали в Грузии 26 февраля 2020 года. С момента начала пандемии в стране выявили более 250 тысяч случаев, выздоровели 243 396 пациентов, скончался 3 071 гражданин.